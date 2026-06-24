15 Temmuz\'un 10\'uncu yılında Türkiye\'nin birçok kentinde anma etkinlikleri düzenlenecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında Türkiye'nin birçok kentinde anma etkinlikleri düzenlenecek. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "İyi ki o gün meydanlara, sokaklara çıkmışız. İyi ki Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzde bir lider olarak 'Ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum. Sizi meydanlara çağırıyorum' dediğinde geride bıraktığı evlatlarına, kazanımlarına bakmaksızın hayatlarını ortaya koymak adına sokaklara, meydanlara çıkmışız. Bugün bunun huzurunu burada yaşıyoruz" dedi.

15 Temmuz Derneği tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılında şehitleri rahmetle anmak, gazilere minnet duygularını ifade etmek ve milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin detayları, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Programda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, etkinliklerin yalnızca İstanbul ve Ankara'da değil, Türkiye'nin birçok noktasında vatandaşlarla buluşacağını belirtti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere İstanbul'da bulunan üç köprüye, Osmangazi Köprüsü'ne ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asılacağı, Boğaz'da tekne ve gemilerle kortej geçişi düzenleneceği, söyleşiler, açık hava etkinlikleri, Türkiye'nin simge yapılarında mapping gösterileri, fener alayları ve bisiklet turları gerçekleştirileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği koordinasyonunda düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun yeni nesillere aktarılması ve milli hafızanın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Programların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında temmuz ayı boyunca çeşitli noktalarda gerçekleştirileceği bildirildi. Program kapsamında 10 temmuz Cuma günü 15 yaşında 253 çocuk hafızın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hatim okuyacağı ve ardından hatim duası yapılacağı belirtildi.

"İçimizden bu hainlerin çıkmış olması gerçekten milletimizi üzdü ama bu da bize bir ders oldu"

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç, "Hain darbe girişiminin 10'uncu yılında onlarca yıl ötesinden hazırlanmış bir darbeyi bastıran bir millet ve devlet olarak sizlerle beraber onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Emperyal ülkelerin Türkiye'mizi parçalamak adına onlarca yıl ötesinden hazırlıklarının milletin cesaretiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle bu hain darbe girişiminin önlenmiş olması hepimiz için gurur verici. 'Nasıl olsa yaşandı geçti. Bu darbecilere millet tokadı bastı geçti' deyip de geçmiyoruz. Çünkü bizim inancımıza ve kültürümüze göre yeryüzünde iki kutup insan var. Hakikate ve gerçeklere inanan ve gönül veren, o hakikatlerin ve gerçeğin iyilik adına yeryüzünde hakim olması adına gayret gösteren insanlar ya da bu medeniyet sevdalılarının karşısında bozgunculuk yapan insanlar. Yaşadıkları coğrafya farklı olabilir, kullandıkları kimlik kartı farklı olabilir, kullandıkları dil farklı olabilir, değerleri farklı olabilir ama sonuçta yeryüzünde iki kutup insan var: İyilik ve medeniyeti inşa etmek isteyen insanlar ve diğer tarafta fesatla, ellerindeki güçle zalimlik yapan insanlar. Dolayısıyla dünyanın bütün coğrafyalarında bu iki grup insan olduğu gibi maalesef ama maalesef 600 küsur yıl dünyaya medeniyet inşa etmiş, bin yıllık bir tarihe dayalı milletin çocukları olarak az da olsa içimizden bu hainlerin çıkmış olması gerçekten milletimizi üzdü. Ama bu da bize bir ders oldu" dedi.

"253 şehidimizle, 2 bin 800'e yakın gazimizle birlikte bir tarih yazdık"

Darbecilerin o gün hiç tahmin etmedikleri bir dirençle karşılaştıklarını aktaran Turunç, "O gün 40 yıllık hazırlıklarına rağmen millet inancıyla, vatan sevdası anlayışıyla, bayrak sevgisiyle ve kendini, çocuklarını, kendisinden sonra gelecek kuşakların bu ülkede özgür yaşaması adına bir bedel ödemek gerekiyorsa 'Bunu öderiz' diye sokaklara ve meydanlara çıktılar. Dolayısıyla hepimiz o tarihi, 10 yıl önce o menfur hain darbe girişimini yaşayan insanlardan birisiyiz. Belki farklı şehirlerde, o şehrin farklı alanlarında bulunduk ama şu gururu hep beraber yaşıyoruz. Şunu net olarak ifade edeyim: Ben de sizler gibi bu ülkenin bir ferdiyim ve bu topraklarda dünyaya gelmekten de gerçekten hakikaten onur duyuyorum ve gurur duyuyorum. İyi ki bu coğrafyada dünyaya gelmişim. İyi ki bu ecdadın bize miras bıraktığı ve emanet olarak gördüğümüz o değerlere sahip çıkarak bütün hayatımı tanzim etmiş ve bu uğurda da yeri geldiğinde de bir bedel ödemek adına yoluna devam eden bir insanım, sizler gibi. Dolayısıyla o gün sokağa çıkmamız gerekiyordu, çıktık. Bedel ödememiz gerekiyordu, ödemek adına çıktık. Şanslı arkadaşlar vardı aramızda; benim de yanımda 13 arkadaşım Saraçhane'de, Büyükşehir Belediyesi'nin orada şehit oldular, 47'ye yakın kardeşim gazi oldu. Diğer bölgelerde de sayısını hepinizin bildiği gibi 253 şehidimizle, 2 bin 800'e yakın gazimizle birlikte bir tarih yazdık" ifadelerini kullandı.

"Bugün huzurumuz varsa o gün o sokağa çıkan o yiğitlerin, kahramanların, fedakarların ve Allah'ın yardımıyladır"

"İyi ki o gün meydanlara, sokaklara çıkmışız" diyen Turunç, "İyi ki Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzde bir lider olarak 'Ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum. Sizi meydanlara çağırıyorum' dediğinde geride bıraktığı evlatlarına, kazanımlarına bakmaksızın hayatlarını ortaya koymak adına sokaklara, meydanlara çıkmışız. Bugün bunun huzurunu burada yaşıyoruz. Eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı, biz herhalde teslim olup 'Buyurun, bu ülkeyi siz yönetin. Ülkeyi parçalayın' mı diyecektik, yoksa kanımızın son damlasına kadar mücadele mi edecektik? Benimle o gün meydanlarda olan, burada da gazilerimiz var aramızda, o arkadaşların da, bugün meydanlara çıkan herkesin de ruh anlayışı şuydu: Bedelse bedel, cansa can, fedakarlıksa fedakarlık. ve yapılması gerekeni yaparız diye meydanlara çıktık. Bugün huzurumuz varsa, şunu net olarak ifade edelim ki, o gün o sokağa çıkan o yiğitlerin, kahramanların, fedakarların ve Allah'ın yardımıyla bugün bu huzuru yakaladık. Eğer vatanımıza, milletimize, devletimize, bayrağımıza ve değerlerimize, kültürümüze sahip çıkarsak kolay kolay kimse buna bir daha adım atamaz. Ama değerlerimize sahip çıkmaz, devletimize sahip çıkmaz, milletin kendi arasında tefrika olursa yine fırsat bulurlarsa ülkeyi bölüp parçalamak, Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak adına adımlar atılır. Dolayısıyla o adımların atılmaması adına dimdik duracağız, kardeş olacağız, kardeşane duygularla ülkemizin geleceğine yönelik, devletimizin geleceğine yönelik, gelişmesine, kalkınmasına yönelik uluslararası yarışta ön planlara çıkmak adına yolumuza devam edeceğiz. Ben bir kez daha o gün sokağa çıkan, meydanlara çıkan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize, ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Bu yıl düzenleyeceğimiz 10'uncu yıl etkinliklerinde kıymetli basın mensuplarımızın aracılığıyla kamuoyunu bilgilendireceğiz. Eminim ki halkımız da geçmiş yıllardan daha fazla sayıda 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacaklar, tüm etkinliklerimize katılacaklar. İnşallah o anlayışımızı, o fedakarlık ruhumuzu geliştirerek yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. - İSTANBUL