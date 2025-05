19 Mayıs\'ı Coşkuyla Kutladı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı coşkuyla kutlandı.

Samsun'da kutlamalar sabah saatlerinde Onur Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Akabinde Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımını attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı. Burada yapılan törenin ardından İlkadım Atletizm Sahası'nda polis, jandarma, sporcular ve halk oyunları ekipleri tarafından yapılan çeşitli gösteriler beğeniyle izlendi. Çeşitli bisiklet ve motosiklet ekipleri tarafından Selanik'ten getirilen toprak ve bayrak ise Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya teslim edildi. Programda ayrıca öğrenciler şiirler okuyarak etkinliğe renk kattı.

"Zaman değişir, asırlar değişir ama ruh değişmez"

Programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Ülkemiz üzerinde emelleri olan 'dahili ve harici bedhahlar'a fırsat vermemek için ilk adımı Samsun'da atılan Milli Mücadele'nin sonucunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman Türk milletinin 29 Ekim 1923'te kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'imize tüm kazanımlarıyla birlikte sonsuza kadar sahip çıkacak, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle ekonomisi, tarımı, sanayisi, eğitimi, spor ve turizmi başta olmak üzere her bakımdan müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. Anadolu topraklarında Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve nihayet Cumhuriyet'e uzanan devletlerimizin mirasını, ecdat yadigarı bağımsız ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte ilelebet payidar kılmakta kararlıyız. Sevgili gençler asla unutmamalıdır ki tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelemizin neferleri de daima gençlerdi. İstanbul'u fethederek çağ açıp çağ kapatan gençler, tarih boyunca aziz milletimizi zaferden zafere, başarıdan başarıya koşturdu. Tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirttiğimiz o büyük destanın gizli kahramanları da gençlerden oluşuyordu. Elbette tarihimizde bir dönüm noktasını teşkil eden ve bugün gururla idrak ettiğimiz 19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sizlere armağan edilmesi tesadüf değildir. Biliyoruz ki, 19 Mayıs 1919'da ilk adımı Samsun'da atılan Milli Mücadele'mizin ön saftaki neferleri de yine gençlerimizdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta kıvılcımını yaktığı istiklal meşalesi gençlerimizin omuzlarında Anadolu'ya yayılmış, tüm yürekleri kuşatmış, yine gençlerimizin fedakarlığı ve sahiplenmesiyle zafere kavuşmuştur. Bu yönüyle 19 Mayıs tarihi gençlerimiz için de bir ilham ve umut kaynağı olmuştur. 'Sizin gibi gençlere malik oldukça, bu vatan ve milletin şimdiye kadar elde etmeyi başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum' diyerek sizlere olan inancını ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' veciziyle de Cumhuriyet'imizi sizlere emanet etmiştir. Bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan siz kıymetli gençlerimize çok güveniyor, tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi siz kıymetli gençlerimizin maziden atiye kurduğunuz köprüyle bugün de aziz milletimizin her meselesinde en önde yerlerinizi aldığınızı; ülkemizin kalkınma, ilerleme, büyüme ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme çabalarının merkezinde de yine sizlerin bulunduğunuzu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Zaman değişir, asırlar değişir ama ruh değişmez. Nesiller değişse de kan aynı kan, karakter aynı karakterdir. Savunma sanayiinde iftihar vesilemiz olan pek çok projenin altında genç mühendislerimizin imzasının ve emeğinin bulunduğunu biliyoruz. Milli savaş uçağımız KAAN'ın geliştirilmesinden insanlı ve insansız hava araçlarımızın üretimine kadar gençlerimiz her alanda öncü roller üstleniyor. Aynı şekilde Gençlik Haftası kapsamında üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençlerimizi İstanbul'dan Samsun'a getirerek bugün bizlerle buluşturan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da yine bizim evlatlarımızın eseri. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak devraldığınız sancağı çok daha ilerilere taşıyacağınıza, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak ve daha müreffeh yarınlara taşımak için azimle, kararlılıkla çalışacağınıza yürekten inanıyoruz. Rabb'im yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Cenab-ı Allah'ım yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile vatandaşlar katıldı. - SAMSUN