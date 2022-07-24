Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi

24.07.2022 11:50

Kocaeli'nin Mecidiye ve Güvercinlik mevkileri arasında bulunan 2 bin yıllık tümülüs, definecilerin talanına uğradı. Bazı kişilerin de kendisinin veya sevdiğinin ismini yazdığı yapının tahrip edilmiş hali tepki çekti.

Mecidiye ve Güvercinlik mevkileri arasında bulunan tümülüs (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Yaklaşık 2 bin yıl önce önemli kişiler için inşa edildiği tahmin edilen tümülüs, hem define uğruna kazı yapanlar dolayısıyla, hem de bazılarının taşları kazıyarak sevdiği kişilerin isimlerini yazmasıyla zarar gördü. 1993 yılında sit alanı ilan edilen tarihi yapı, tahrip edilmiş haliyle çevredeki vatandaşların da tepkisine sebep oldu.

2 bin yıllık tarihe büyük saygısızlık: Define aramak uğruna tümülüsü yerle bir ettiler

"TOPRAKLA KAPATTIRDIK DEFİNECİLER TEKRAR AÇTIRDI"

Tümülüsün, 1993 yılında bulunduğunu söyleyen Mecidiyeköy eski muhtarı İdris Derin, "Defineciler tarafından kazılırken bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü işbirliğiyle bölgede kurtarma kazısı yapıldı. Alan temizlendi, mesire alanı gibi ziyarete açıldı. Fakat sonradan gelen acemi defineciler, her gördüğü işaretin arkasındaki taşları kırarak bu şekilde tahrip etti. O tarihte valiliğe müracaat ettik ve burayı toprakla kapattırdık fakat kaçak defineciler tarafından burası tekrar açıldı. Tekrardan tahribatlar yapılmaya başlandı. Jandarma duruma el koydu ve tutulan tutanaklarla kapatılmasına karar verildi. Tekrardan bu tümülüs kapatıldı. 2 sene önce iş makinesiyle burası define aranmak için açıldı. Taşlar yerlerinden sökülmüş, yapılan basınçla beraber taşlarda patlamalar olmuş, iç tarafta ise göçmeler var" dedi.

2 bin yıllık tarihe büyük saygısızlık: Define aramak uğruna tümülüsü yerle bir ettiler

"DEDEKTÖRÜ OLAN TÜMÜLÜSÜ KAZMIŞ"

Tümülüsün yeniden kapatılmasını isteyen Derin, "Tekrardan kapatılıp korunursa en azından gelecek yıllara bir şeyler saklamış olabiliriz. Bu tümülüsün kime ait olduğu tespit edilemedi. Tümülüsün içinde herhangi bir define veya lahitte çıkmadı, boş. Dönem soygunu yediği için herhangi bir tarihçeye de ulaşamadık. Sadece 1800 veya 2000 yıllık olduğu söylendi. Uzmanlar Orta Roma dönemine ait olabileceğini söyledi. Burası sit alanı ilan edildi, şu an burası o şekilde korunuyor ama sadece adı sit alanı. Her tarafı kazılmış durumda, herhangi bir şeye ulaşılmış da değil. Ellerinde dedektör olan herkes hem tümülüsü hem de çevresini kazmış. Keşke korunsaydı. Çok güzeldi, koridoru vardı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Güvercinlik, Kocaeli, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi - Son Dakika

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