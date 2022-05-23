20 bin liraya aldığı Tofaş'a 4 yıl sonra 100 bin lira istedi - Son Dakika
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20 bin liraya aldığı Tofaş'a 4 yıl sonra 100 bin lira istedi

23.05.2022 11:29
20 bin liraya aldığı Tofaş'a 4 yıl sonra 100 bin lira istedi

Kırşehir'de bir kişi, 2018 yılında 20 bin liraya aldığı ve Tofaş marka otomobilini 2022 yılında 100 bin liraya satışa çıkardı. Araç sahibi beş kat fiyat istemesini aracın bütün parçalarının orijinal olmasıyla açıkladı.

1996 model otomobiline çocuğu gibi baktığını aktaran emekli Ferdi Aşıroğlu, otomobilinin özelliğinin fabrika çıkışı ayarlarında olduğunu söylüyor.

"2018'DE 20 BİN LİRAYA ALDIM"

2018 yılında aldığı otomobili için 3 yıl emek harcadığını anlatan Aşıroğlu; "2018 yılında ben otomobilimi 20 bin liraya aldım. O dönemki şartlarla şimdiki şartlar aynı değil. Ben yaptığım müzik sistemi ile birlikte 100 bin lira istiyorum" dedi.

"OTOMOBİLİN HER ŞEYİ ORİJİNAL"

Kırşehir'de, yaşayan ve otomobilin ikinci sahibi olan Aşıroğlu, "Otomobilin her şeyi orijinal, kesinlikle oynama yok. Orijinal otomobil fabrika çıkışı gibi, koltuk döşemeleri dahi deformesiz ve fabrikadan çıktığı şekilde duruyor. Normal şartlarda ben otomobilimi satma taraftarı değilim ama müşterisi çok. Nazar değecek diye de satmak istiyorum" diye konuştu.

İşte sahibinin 100 bin lira istediği o araç;

96 model aracına 100 bin lira istedi
96 model aracına 100 bin lira istedi
96 model aracına 100 bin lira istedi
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 20 bin liraya aldığı Tofaş'a 4 yıl sonra 100 bin lira istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 bin liraya aldığı Tofaş'a 4 yıl sonra 100 bin lira istedi - Son Dakika
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