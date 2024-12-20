21. İyilik Treni Afganistan'a Uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

21. İyilik Treni Afganistan'a Uğurlandı

21. İyilik Treni Afganistan\'a Uğurlandı

TCDD ve AFAD'ın organizasyonuyla 730 ton yardım malzemesi yüklü 'İyilik Treni' yola çıktı.

20.12.2024 16:42
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 730 tonluk yardım malzemesi yüklü 21'inci 'İyilik Treni' Ankara Garı'ndan Afganistan'a doğru yola çıktı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda, farklı sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla organize edilen ve içerisinde 730 ton yardım malzemesi bulunan 21'inci 'İyilik Treni' Ankara Garı'ndan törenle Afganistan'a uğurlandı. İyilik treninin yolculuğu yaklaşık 3 hafta sürecek. Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Minür Karaloğlu, Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında olduğunu belirterek şunları dedi:

"Afganistan'a bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Bu 21'nci trenimiz. Bu trenle birlikte bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 ton yardım malzemesi ulaşmış olacak. Bundan sonra da yine devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte, coğrafyamızın önemli bir parçasını oluşturan Afganistan'a ve halkına destek ve yardımlarımız devam edecek."

"Bu tren kardeşliğimizi ve dayanışma anlayışımızı taşımaktadır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ise, "İyilik treni, 'Komşusu açken tok yatan' bizden değildir hadisini rehber edinen milletimizin yardımseverlik ve paylaşma geleneğinin en güzel örneklerinden biri. Bu trenle ulaştıracağımız yardımlar yalnızca gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinden ibaret değildir. Aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını, kardeşliğimizi ve dayanışma anlayışımızı taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye dünyada en fazla insani yardım yapan ülke konumunda"

Törende konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, "Trende, AFAD tarafından karşılanan 4 bin çadır, yardımseverler tarafından karşılanan 43 bin adet battaniye, 5 bin adet aile ve mutfak seti, 10 bin adet gıda kolisinin yanı sıra toplamda 730 tonluk bir insani yardım malzemesini uğurlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre 2023 yılında 7,3 milyar dolarlık insani yardımla, milli hasılasına oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülke konumunda" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilmesiyle devam edilen tören, iyilik treninin uğurlanmasıyla sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 21. İyilik Treni Afganistan'a Uğurlandı - Son Dakika

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