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23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Gülsin Onay Konseriyle Son Buldu - Son Dakika
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23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Gülsin Onay Konseriyle Son Buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, ünlü piyanist Gülsin Onay'ın konseriyle sona erdi. Atatürk Kültür Merkezi'ni dolduran Antalyalılar, Gülsin Onay'ın büyüleyici piyano resitaliyle unutulmaz bir akşam yaşadı. Konserin ikinci bölümünde Gülsin Onay'a oğlu Erkin Onay da kemanıyla eşlik etti ve performansları ayakta alkışlandı. Program sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Gülsin Onay'a katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Gülsin Onay Konseriyle Son Buldu
23.12.2023 - 13:00,
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23.Uluslararası Antalya Piyano Festivali ünlü piyanist Gülsin Onay'ın konseri ile sona erdi. Atatürk Kültür Merkezi'ni dolduran Antalyalılar, Gülsin Onay'ın konseri ile unutulmaz bir akşam yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23'üncüsünü düzenlediği, ünlü sanatçılar Selda Bağcan ve Fahir Atakoğlu'nun açılış konseri ile başlayan Antalya Piyano Festivali, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın konseri ile sona erdi. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış konserinde ünlü sanatçı piyanist Gülsin Onay, büyüleyici piyano resitali ile dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

GÜLSİN ONAY'DAN MUHTEŞEM KONSER

Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük piyanistlerden Gülsin Onay'a konserin ikinci bölümünde sahnede, oğlu Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın başkemancısı Erkin Onay da kemanı ile eşlik etti. Keman  ve piyano repertuvarının en seçkin örneklerini sundukları konserde Gülsin Onay ve Erkin Onay, ayakta alkışlandı. Program sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'de sanatçı Gülsin Onay'a katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA
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