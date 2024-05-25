3'üncü Geleneksel Erguvan Bayramı Başladı - Son Dakika
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3'üncü Geleneksel Erguvan Bayramı Başladı

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Yıldırım Belediyesi, Bursa'da baharı müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneğini Emir Sultan Meydanı'nda düzenlediği 'Emir Sultan'ın İzinde 3. Geleneksel Erguvan Bayramı' etkinlikleriyle yaşatıyor.

25.05.2024 11:54  Güncelleme: 12:08
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3'üncü Geleneksel Erguvan Bayramı başladı

BURSA - Yıldırım Belediyesi, Bursa'da baharı müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneğini Emir Sultan Meydanı'nda düzenlediği 'Emir Sultan'ın İzinde 3. Geleneksel Erguvan Bayramı' etkinlikleriyle yaşatıyor.

Yıldırım Belediyesi, 14'üncü yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in damadı Bursa erenlerinden Emir Sultan'ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa'da, tüm ülke coğrafyasından gelen sevenleriyle buluşmasından dolayı gerçekleştirdiği Erguvan Bayramı geleneğini ilçede yaşattı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel Erguvan Bayramı, Emirsultan Cami'sinde yapılan Evrad-ı Şerif ve dualar ile başladı. Kılınan cuma namazından sonra Emirsultan Meydanı'nda program düzenlendi.

Yıldırım Belediyesi'nin Emir Sultan'ı anmak ve Bursa'nın değerlerini yaşatmak adına düzenlediği etkinliklere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çok sayıda basın mensubu ile davetli katıldı.

Emir Sultan Hazretleri'nin her yıl erguvan döneminde, medeniyet coğrafyamızın dört bir yanından gelen sevenleriyle buluşması ile başlayan geleneğin, vefatının ardından da sevenleri tarafından yüzyıllar boyunca devam ettirildiğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Emir Sultan Hazretleri'ni yad ediyor ve onunla özdeşleşen 'Erguvan Bayramı'nı Yıldırım'da yaşatıyoruz. Erguvan Faslı Bursa'mızın kültürünün ve manevi kimliğinin önemli bir parçasıdır. Erguvan birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Erguvan bahardır, berekettir, paylaşmaktır, hoşgörüdür. Erguvan bayramımız kutlu olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" sözlerini kaydetti.

Ulu Çınar Osmanlı'nın kuruluşuna ev sahipliği yapmış olan Bursa'nın tarihiyle, kültürüyle ve manevi iklimiyle birlikte medeniyetimizin en kadim şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Türk İslam kültürünün tarihi şehirlerinin Anadolu'daki karşılığı da hiç şüphesiz ki yine Bursa'mızdır. Bursa'mız manevi tarihi, kültürel güzellikleriyle beraber Osmanlı'nın başkenti olmasıyla birlikte medeniyetimizi temsil eden en önemli şehirlerimizden biri. Yıldırım ilçemiz de Bursa'nın fetih kapısıdır. Yıldırım, 1. Bayezid'in şehri, Osmanlı'nın ikinci kurucusu Çelebi Mehmet Han'ın şehridir. Yıldırım, Bursa'nın manevi mimarı Emir Sultan Hazretleri'nin şehridir. Bu kadim şehri, manevi ve tarihi bağlarından koparmadan geleceğe taşımak için samimiyet ve gayretle çalışıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, "Erguvan Bayramı geçmişten günümüze kadar taşıdığı anlamlarla Bursa'mızın önemli bir parçası olmuştur. Bursa'mız çiçeklerle süslenmiş bir şehirdir. Erguvan Bayramı sadece bir çiçeğin açması değildir. İnsanların bir araya gelmesi ile kalplerin birleştiği, dostluğun ve kardeşliğin simgesidir. Emirsultan Hazretleri'ni rahmetle anıyorum ve bu bayramın gelecek nesillerine aktarılmasına katkı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, 'Emir Sultan Hazretleri ve Erguvan Faslı' konulu sunum gerçekleştirdi. Program Eşrefi çorbası dağıtımıyla sona erdi. Bayram programı, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da yapılacak olan Bursalı Akif'in Mevlid tilaveti ile sona erecek.

3\'üncü Geleneksel Erguvan Bayramı Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 3'üncü Geleneksel Erguvan Bayramı Başladı - Son Dakika

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