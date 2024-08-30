CHP Trabzon İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Atatürk Anıtı önünde kutladı

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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON)- CHP Trabzon İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenledi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Hiç kolay değildi. 102 yıl önce hiç kolay değildi. Hiçbir şey yoktu, yoktan var ettiler. Korkmadılar Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inandılar" dedi.

CHP Trabzon İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Meydan'daki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"Yine karanlık güçleri bu ülkeden yok ve aydınlık geleceğimizi de torunlarımıza bırakacağız"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 102 yıl önce her şeyin var edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Nasıl o gün yoktan var olmuşsak nasıl o gün emperyalizmi yırtıp atmışsak, nasıl düşmanları bu ülkemizden kovmuşsak bugün aynı şartlar içerisindeyiz. O yüzden dün tarihi yazanları bir kez daha saygıyla, minnetle anarken bugün tarihi yazdığımızın bilincinde olmamız gerekiyor. Çünkü yarın torunlarımız yarın tarih bizden bahsederken dimdik ayakta duranlar demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletini savunmak için korkmayanlar, susmayanlar, mücadele edenler olarak bizi tarihin altın sayfalarına yazacaklardır. Hiç kolay değildi. 102 yıl önce hiç kolay değildi. Hiçbir şey yoktu, yoktan var ettiler. Korkmadılar Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inandılar. Bağımsız olacağız dediler. Düşmanı bu yurttan kovacağız dediler ve onları bir kez daha bir kez daha rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz.

Şimdi, şimdi aynı ruhla, aynı inançla, aynı istekle bizler durmadan çalışacağız. Yorulmadan çalışacağız. Korkmadan çalışacağız. Susmadan çalışacağız ve tekrar ülkemiz üzerinde kirli emellerini yapmak için hareket edenlere karşı dayanışma içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz ve demokratik koşullar içerisinde yine emperyalizmi bu ülkeden yok edeceğiz. Yine karanlık güçleri bu ülkeden yok ve aydınlık geleceğimizi de torunlarımıza bırakacağız. O yüzden Atamız gençliğe hitabesinde söylediği gibi gençlerimiz görevlerinin ne olduğunu biliyorlar orada o tarihte bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu koşulları atamız tek tek anlatmış. Peki, korkmuş mu? Hayır. Demiş ki ben bu ülkeyi gençlerimize emanet ediyorum bütün kaleleri zapt edilse bile elbette Türk gençliğinin, Türk gençlerinin, Türk milletinin muhtaç olduğu kan, o kudret asil kanlarında mevcuttur, damarlarında akan kanlarında mevcuttur demişler. O yüzden ben bir kez daha başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetimizin kurulmasının ilk adımı olan 30 Ağustos tarihinde bize bu en önemli zaferi kazandıran tüm şehitlerimizi, tüm askerlerimizi, tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum."

"102 yıl önce o büyük insanın önderliğinde başlayan mücadele milletlere örnek bir mücadeleye dönüşüyor"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise şöyle konuştu:

"Bundan 102 yıl önce bu topraklar dünya insanlık tarihinin gördüğü en büyük mücadelelerden birine tanık oldu güç olarak, kuvvet olarak, imkan olarak bizden kat be kat üstün dünyanın gelişmiş ülkeleri olarak, Avrupa'nın emperyalizmin gelişmiş ülkeleri olarak bugün adlandırılan 6-7 tane ülkenin bütün gücüyle Anadolu topraklarına saldırdığı bir an düşünün. İşte bundan 102 yıl önce o büyük insanın önderliğinde başlayan mücadele bütün mazlum milletlere örnek bir mücadeleye dönüşüyor. Dünyada birçok işgal altında ülke var. Hepsi umutsuzluk içinde. Çaresizlik içinde. Ama o çaresizliğe, o mavi göz attığı adımla verdiği mücadeleyle örnek oluyor. Bütün mazlum milletlere bir örnek teşkil ediyor. ve sonrasında biz savaşı kazandıktan sonra o mazlum milletler de cesaretleniyor ayağa kalkıyor. Bu gerçekten sadece Türk milletinin zaferi değildir. Bütün dünya ezilen halklarının, mazlum halk yoksul halklarının zaferidir. Çok büyük bir örnektir değerli arkadaşlar. Böyle bir atanın böyle bir geçmişi olan bir milletin evladı olmak hepimiz için onur vesilesi. Bu onura layık olmak da hepimizin boynunun borcudur."

Başkan Kaya, Atatürk sergisinin açılışını yaptı

Başkan Kaya, törenin ardından Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Atatürk Sergisi'nin açılışına katıldı.