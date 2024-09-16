4 Yaşındaki Yakup İçin Yardım Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

4 Yaşındaki Yakup İçin Yardım Kampanyası

Geniş Video İzle

Edirne'de 4 yaşındaki Yakup Çalık'ın ölümcül kas hastalığı için 3,2 milyon dolar gerekiyor.

16.09.2024 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne'de ölümcül kas hastalığı ile mücadele 4 yaşındaki Yakup Çalık'ın Dubai'deki tedavisi için 3 milyon 200 bin dolar paraya ihtiyacı var. Edirne Valiliği onaylı başlatılan yardım kampanyası için hayırsever vatandaşlara seslenen baba Ertan Çalık, "3 milyon 200 bin dolar paraya ihtiyacım var. Çocuğum 3 hafta önce Dubai'ye gitti. Kan testi ve fiziksel muayeneden geçti. Her şey olumlu, şu anda tam tedavi yaşında olduğu söylendi. Parayı topladığımız takdirde en kısa sürede çocuğumuzu tedavi edecekler" dedi.

Edirne'de yaşayan Ayfer-Ertan Çalık çiftinin 2 çocuğundan biri olan 4 yaşındaki Yakup Çalık, ölümcül kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor. Baba Ertan Çalık, oğlunun yaşaması için 3 milyon 200 bin doları toplamak için mücadele veriyor. Baba Çalık, 40 günde 450 bin TL yardım topladığını, kampanyanın sona ermesi için 2 yıl süre olduğunu söyledi ve ilacın en kısa zamanda Türkiye'ye getirilmesini talep etti. Çalık, şunları söyledi:

"Şu anda tam tedavi yaşında olduğu söylendi"

"450 bin TL civarında yardım toplandı. Kampanyaya başlayalı yaklaşık 40 gün oldu. 40 gün içerisinde bu kadar para toplandı. Bir sene müsaade ediliyor. Toplayamadığımız takdirde tekrar bir sene daha veriyorlar, toplamda iki sene, iki senede toplayabileceğimiz miktar 3 milyon 200 bin dolar paraya ihtiyacım var. Bu parayı topladığımız takdirde Dubai'de çocuğumuzu tedavi ettireceğiz. Çocuğum 3 hafta önce Dubai'ye gitti. Kan testi ve fiziksel muayeneden geçti. Her şey olumlu, şu anda tam tedavi yaşında olduğu söylendi. Parayı topladığımız takdirde en kısa sürede çocuğumuzu tedavi edecekler.

"İlacın en kısa zamanda ülkemize getirilmesini istiyoruz"

Hayırseverlerden bize ve bizim gibi insanlara yardım etmelerini, destek vermelerini bekliyoruz. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Şu anda çalışamıyorum. İşimi de aksatıyorum. Umudumuz olmasa zaten ne ben ne diğer aileler bu kampanyaları yürütemeyiz. Çocuğumuz için umutlu olmamız lazım umutluyuz da. Ben bu parayı toplayıp tedavi ettirmek istiyorum. Olacak diye umut ediyorum. Biz Duchenne Musküler Distrofi (DMD) aileleri olarak çocuklarımıza FDA onaylı ilacın en kısa zamanda ülkemize getirilmesini istiyoruz. Bütün çocuklarımıza uygulanmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Sağlık, Edirne, Yerel, Dubai, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel 4 Yaşındaki Yakup İçin Yardım Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
15:16 Bu mesaj kime Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken Narin Güran sözleri Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:28 Özgür Özel’in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti Özgür Özel'in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:47 Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
23:32 Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Adrien Rabiot’un yeni takımı belli oldu Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Adrien Rabiot'un yeni takımı belli oldu
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
23:15 Kendisini ATV’ye zincirleyip ateşe vererek intihar etti Kendisini ATV'ye zincirleyip ateşe vererek intihar etti
23:08 Açıklamalar peş peşe geldi Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olay hakem atışması Açıklamalar peş peşe geldi! Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olay hakem atışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 18:56:18. #1.12#
SON DAKİKA: 4 Yaşındaki Yakup İçin Yardım Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement