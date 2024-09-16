4 Yaşındaki Yakup İçin Yardım Kampanyası

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(EDİRNE) - Edirne'de ölümcül kas hastalığı ile mücadele 4 yaşındaki Yakup Çalık'ın Dubai'deki tedavisi için 3 milyon 200 bin dolar paraya ihtiyacı var. Edirne Valiliği onaylı başlatılan yardım kampanyası için hayırsever vatandaşlara seslenen baba Ertan Çalık, "3 milyon 200 bin dolar paraya ihtiyacım var. Çocuğum 3 hafta önce Dubai'ye gitti. Kan testi ve fiziksel muayeneden geçti. Her şey olumlu, şu anda tam tedavi yaşında olduğu söylendi. Parayı topladığımız takdirde en kısa sürede çocuğumuzu tedavi edecekler" dedi.

Edirne'de yaşayan Ayfer-Ertan Çalık çiftinin 2 çocuğundan biri olan 4 yaşındaki Yakup Çalık, ölümcül kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor. Baba Ertan Çalık, oğlunun yaşaması için 3 milyon 200 bin doları toplamak için mücadele veriyor. Baba Çalık, 40 günde 450 bin TL yardım topladığını, kampanyanın sona ermesi için 2 yıl süre olduğunu söyledi ve ilacın en kısa zamanda Türkiye'ye getirilmesini talep etti. Çalık, şunları söyledi:

"Şu anda tam tedavi yaşında olduğu söylendi"

"450 bin TL civarında yardım toplandı. Kampanyaya başlayalı yaklaşık 40 gün oldu. 40 gün içerisinde bu kadar para toplandı. Bir sene müsaade ediliyor. Toplayamadığımız takdirde tekrar bir sene daha veriyorlar, toplamda iki sene, iki senede toplayabileceğimiz miktar 3 milyon 200 bin dolar paraya ihtiyacım var. Bu parayı topladığımız takdirde Dubai'de çocuğumuzu tedavi ettireceğiz. Çocuğum 3 hafta önce Dubai'ye gitti. Kan testi ve fiziksel muayeneden geçti. Her şey olumlu, şu anda tam tedavi yaşında olduğu söylendi. Parayı topladığımız takdirde en kısa sürede çocuğumuzu tedavi edecekler.

"İlacın en kısa zamanda ülkemize getirilmesini istiyoruz"

Hayırseverlerden bize ve bizim gibi insanlara yardım etmelerini, destek vermelerini bekliyoruz. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Şu anda çalışamıyorum. İşimi de aksatıyorum. Umudumuz olmasa zaten ne ben ne diğer aileler bu kampanyaları yürütemeyiz. Çocuğumuz için umutlu olmamız lazım umutluyuz da. Ben bu parayı toplayıp tedavi ettirmek istiyorum. Olacak diye umut ediyorum. Biz Duchenne Musküler Distrofi (DMD) aileleri olarak çocuklarımıza FDA onaylı ilacın en kısa zamanda ülkemize getirilmesini istiyoruz. Bütün çocuklarımıza uygulanmasını istiyoruz."