5. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu Sakarya\'da Gerçekleşecek

22.08.2025 13:26  Güncelleme: 13:29
Sakarya Üniversitesi, Film Araştırmaları Derneği ve Adapazarı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu, 'Siyasal İletişim ve Barış Diplomasisi' temasıyla 30-31 Ekim 2025 tarihlerinde Sakarya'da yapılacak. Etkinlikte, Türkiye'nin uluslararası krizlerdeki rolleri ele alınacak.

Sakarya Üniversitesi, Film Araştırmaları Derneği ve Adapazarı Belediyesi iş birliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenecek 5. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu (ICOMS), 30-31 Ekim 2025 tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Beş yıldır düzenlenen sempozyum, iletişim bilimleri alanında önemli bir marka haline geldi. Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getiren etkinlik, iletişim bilimlerinde üretim yapanların buluşma noktası olarak görülüyor. Sempozyumun bu yılki ana teması, "Siyasal İletişim: Türkiye'nin Siyasal İletişim Stratejileri ve Barış Diplomasisi" olarak belirlendi. Türkiye'nin son yıllarda uluslararası krizlerde üstlendiği roller de bu bağlamda ele alınacak. Rusya- Ukrayna savaşında tahıl koridoruna öncülük etmesi, Dolmabahçe'de barış görüşmelerine ev sahipliği yapması, Suriye krizinde barış için aldığı pozisyon, Filistin meselesinde özgür Filistin'in savunucusu olarak her platformda söz alması ve insani adımların öncüsü olması, sempozyumda münazara edilecek başlıklar arasında öne çıkıyor.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon- Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aslan, yaptığı açıklamada, "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu artık bir marka haline geldi. İletişim alanında üretim yapan akademisyenler için önemli bir buluşma noktası oluşturduk. Bu yılki ana tema çerçevesinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisini iletişim ekseninde değerlendireceğiz. Bu temayı belirlerken özellikle Türkiye'nin son yıllarda uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken barış diplomasisi ve siyasal iletişim stratejileri belirleyici oldu. Rusya-Ukrayna savaşında tahıl koridoru girişimi, İstanbul ve Dolmabahçe'de tarafların bir araya gelerek başlattıkları barış görüşmeleri, İsrail-Filistin meselesinde Türkiye'nin her platformda özgür Filistin'den yana açık tavır koyması ve Cumhurbaşkanımızın uluslararası toplantılarda Filistin halkının mücadelesini en yüksek perdeden dile getirmesi ile insani yardımlar konusundaki diplomatik çabaları bu temanın oluşumunda etkili oldu. Bunun yanında Azerbaycan- Ermenistan arasında yıllardır devam eden Karabağ sorununda Türkiye'nin sergilediği kararlı duruş, bölgenin gerçek sahibiyle yeniden buluşmasına verdiği güçlü destek, askeri ve diplomatik iradeyle pekiştirilen bu süreç de barış diplomasisinin önemli örneklerindendir. En önemlisi ise, on yıllardır süregelen Suriye krizinde Türkiye'nin kararlı politikaları ve barışçıl çözüm yönünde izlediği proaktif diplomasi oldu. Yeni bir devlet ve hükümet yapılanmasının tesisi yönündeki katkılar, Türkiye'nin barış diplomasisinde ne kadar etkin bir aktör olduğunu gösteriyor. Tüm bu örnekler değerlendirildiğinde, bu yıl sempozyumumuzun temasını 'Siyasal İletişim ve Barış Diplomasisi' olarak belirlememiz, hem iletişim biliminin gelişimine hem de Türkiye'nin diplomasi tecrübelerinin akademik olarak münazara edilmesine güçlü bir katkı sağlayacaktır. Sempozyumumuz bildirilerin yanı sıra paneller, seminerler ve konferanslarla çok zengin bir bilgi ortamı sunacak. Alanında uzman akademisyenlerin özgün çalışmalarını paylaşacağı güçlü bir program hazırladık" ifadelerine yer verdi.

Aslan ayrıca, sempozyumun düzenlenmesinde katkı sunan kurumlara teşekkür ederek, "Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya sempozyuma verdiği destekten dolayı özellikle teşekkür etmek isterim. Bu sempozyum Film Araştırmaları Derneği, Sakarya Üniversitesi ve Adapazarı Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Hem üniversitemize hem Film Araştırmaları Derneği'ne hem de Adapazarı Belediyesi'ne bu işbirliğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Sempozyum, 30-31 Ekim 2025 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Katılımcılar bildirilerini 3 Ekim 2025 tarihine kadar [email protected] adresine gönderebilecek. Ayrıntılı bilgiye www.icoms.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

