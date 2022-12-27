6 kilogramlık ahtapotu denize atlayıp böyle yakaladı - Son Dakika
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6 kilogramlık ahtapotu denize atlayıp böyle yakaladı

27.12.2022 11:56

6 kilogramlık ahtapotu denize atlayıp böyle yakaladı İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir balıkçı, kıyıda gördüğü ahtapotu yakalamak için denize atladı.

6 kilogramlık ahtapotu denize atlayıp böyle yakaladı

İZMİR - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir balıkçı, kıyıda gördüğü ahtapotu yakalamak için denize atladı. 6 kilo 200 gram ağırlığında olan ahtapotu elleriyle yakalayan balıkçının o anları kameralara yansıdı.

İzmir'de balıkçılık yapan Sezer Yavuz, Güzelbahçe Balıkçı Barınağında bir ahtapotun kıyıda olduğunu fark etti. Yavuz, önce kıyıdan uzanarak ahtapotu almak istedi; ama başarılı olamadı. Bunun üzerine Sezer Yavuz, birden suya atladı, ahtapotu eliyle yakaladı. Yavuz, ahtapotu bin bir zorlukla kıyıya alırken, çevredeki diğer balıkçılar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balıkçının ahtapotu yakaladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Sezer Yavuz, denizden elleriyle çıkardığı 6 kilo 200 gram ağırlığındaki ahtapotu kilosu 360 liradan 2 bin 250 liraya sattığını söyledi.

Kaynak: İHA
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Güzelbahçe, İzmir, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 kilogramlık ahtapotu denize atlayıp böyle yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 kilogramlık ahtapotu denize atlayıp böyle yakaladı - Son Dakika
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