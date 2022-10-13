87 yıldır aynı dükkanda 4 kuşaktır boza yapıyorlar - Son Dakika
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87 yıldır aynı dükkanda 4 kuşaktır boza yapıyorlar

13.10.2022 10:19
87 yıldır aynı dükkanda 4 kuşaktır boza yapıyorlar

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği boza tezgahlarda yerini alırken, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 4 kuşak boyunca boza ve helva üreten aile 87 yıldır ticaretlerini sürdürüyor.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği boza tezgahlarda yerini alırken, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 4 kuşak boyunca boza ve helva üreten aile 87 yıldır ticaretlerini sürdürüyor.

Özellikle kış aylarında daha çok tüketilen, kuşaklardır ilçede usta aşçılarca titizlikle hazırlanan, geçtiğimiz yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen helva ve tescili henüz alınamayan boza, ilçede yaşayan göçmen bir aile tarafından yıllardır üretiliyor. İshak Soydan'ın 1913 yılında Yugoslavya'dan Pazaryeri'ne göç ettiğini ve çok zor şartlarda 1936'da ilçede 90 metrekare bir dükkan kiralayarak başladığı helva ve boza üretimi 87 yıldır aynı yerde aynı lezzetle devam ediyor.

"Çocuklarda kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olduğunu, anne sütünü artırdığını ve bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır"

Ailenin 4. kuşak temsilcisi olan İsmail Soydan, 4 masa ve 20 sandalye ile hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, "Pazaryeri'nde 87 yıldır aynı dükkanda boza ve helva üretiyoruz. Başta, Bilecik, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kütahya başta olmak üzere çevre illerdeki market ve kuruyemiş tezgahlar da bozamız ve helvamız yerini aldı. Boza kültürünü Türkiye'ye Balkan göçmenleri ile getirilmiştir. Kış aylarının önemli içeceklerinden birisi olmuştur. Bozanın çok yararlı bir içecek olduğunu, çocuklarda kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olduğunu, anne sütünü artırdığını ve bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır" dedi

"Günlük 3 tona yakın boza üretimimiz oluyor"

İşyerlerinin 5'inci kuşakta da inşallah devam edeceğini anlatan İsmail Soydan, "Kaliteden ödün vermedik, büyük dedemizden aldığımız gibi devam ediyoruz, 4'üncü kuşak olarak hizmete sunuyoruz. Üretimimiz ilçe merkezindeki bir atölyede oluyor. Meşakkatli bir iş, günlük 3 tona yakın boza üretimimiz oluyor. Sezonu da açtık, bereketli maşallah. Satışlarımız da çok iyi" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Yugoslavya, Pazaryeri, Türkiye, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 87 yıldır aynı dükkanda 4 kuşaktır boza yapıyorlar - Son Dakika

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