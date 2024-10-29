ABD'nin UNRWA İle İlgili İsrail'e Uyarısı - Son Dakika
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ABD'nin UNRWA İle İlgili İsrail'e Uyarısı

ABD Dışişleri, İsrail'e UNRWA'nın faaliyetlerine kısıtlama getiren yasayı uygulamaması çağrısında bulundu.

29.10.2024 00:20
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu UNRWA'nın faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik yasayı uygulamama çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çağrısı, İsrail Parlamentosunun bugün Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasaklama kararına ilişkin olarak yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail Parlamentosunun kararından kısa süre evvel gerçekleştirilen basın toplantısında UNRWA'nın Gazze'de yeri doldurulamaz bir rol üstlendiğini ve insani yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırma konusunda ön saflarda yer alarak vazgeçilmez bir rol oynadığını ifade etti. Miller, "Şu anda krizin ortasında onların yerini doldurabilecek başka bir kuruluş yok" dedi.

Miller, "Eğer UNRWA devreden çıkarsa, sivillerin, ki buna çocuklar ve bebekler de dahil, hayatta kalmaları için ihtiyaç duydukları gıda, su ve ilaçlara erişemeyeceklerini göreceksiniz. Bu durumu kabul edilemez buluyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İsrail hükümetine, bu yasanın uygulanmasını durdurması için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Hiçbir şekilde yasayı geçirmemelerini istiyoruz ve sonraki adımları, önümüzdeki günlerde yaşananlara göre değerlendireceğiz" dedi.

Miller, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu ayın başında İsrail yönetimine gönderdiği mektuba dikkat çekerek söz konusu yasanın kabul edilmesinin "Amerikan yasaları çerçevesinde sonuçları olabileceği" ve ABD'nin İsrail'e güvenlik yardımlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Sözcü, ABD yasalarının insani yardımların iletilmesini engelleyen ülkelere saldırı amaçlı silahların transferini engellemesi nedeniyle bu durumun ABD'nin İsrail'e yardımlarında kısıtlamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bir muhabirin Biden yönetiminin UNRWA'ya ABD'nin sağladığı fonları askıya aldığını hatırlatması üzerine Miller, BM kuruluşunun önemli reformlar gerçekleştirdiğini ve Biden yönetiminin UNRWA'ya yönelik düşüncesinin değiştiğini ifade etti.

UNRWA, binlerce çalışanı ile Gazze Şeridi, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki milyonlarca Filistinliye eğitim, sağlık ve yardım hizmetleri sunuyor. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, daha önce yaptığı açıklamalarda İsrail'in BM kuruluşu UNRWA'yı terör örgütü ilan etmeyi amaçladığını ve buradaki amacının Filistinlilerin mülteci statüsünden çıkarılmalarını sağlamak olduğunu açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD'nin UNRWA İle İlgili İsrail'e Uyarısı - Son Dakika

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