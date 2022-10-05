ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeye misilleme geldi - Son Dakika
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ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeye misilleme geldi

05.10.2022 10:01

Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze, Güney Kore'de bir askeri üs arazisine düşmüştü. Kuzey Kore'ye misillemede bulunan Güney Kore ve ABD, Japon Denizi'ne doğru 4 adet karadan karaya taktik füze ateşledi.

Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği orta menzilli balistik füze denemesi bölgedeki ülkeleri alarma geçirirken, Güney Kore ve ABD'den ortak tatbikat ile Pyongyang'a misilleme yaptı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen ortak tatbikat kapsamında Japon Denizi'ne 4 adet karadan karaya taktik füze fırlatıldığı bildirildi. Güney Kore ve ABD güçlerinin Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) ile 4 füze atışı gerçekleştirdiği belirtilirken, hedeflerin başarılı bir şekilde vurulduğu kaydedildi.

ÜSSE DÜŞTÜ

Öte yandan, Güney Kore ordusunun yaptığı bir diğer balistik füze denemesinin ise başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi. Ateşlenen bir Hyunmoo-2 balistik füzesinin anormal bir seyir izledikten sonra bilinmeyen bir nedenle Gangneung şehrindeki askeri üs arazisine düştüğü açıklandı. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, üs yakınında yaşayan bölge sakinlerinin patlama sesi nedeniyle kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi.

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme tatbikatı

GERİLİM ARTTI

Kuzey Kore dün 5 yıl aranın ardından ilk kez Japonya üzerinden geçen bir balistik füze fırlatmış, 4 bin 600 kilometre uçan orta menzilli balistik füzenin Pasifik Okyanusu'na düştüğü kamuoyuna yansımıştı. Japonya'da hükümet, füzenin Aomori ve Hokkaido eyaletleri istikametine doğru yol alması nedeniyle bölge halkına güvenli alanlara sığınma çağrısı yapmıştı. Pyongyang'ın bu yıl gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 23'e ulaşırken, gelişme sonrasında Japonya'nın yanı sıra Güney Kore ve ABD de alarma geçmişti.

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Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore ile ortak tatbikat yaptı ABD, Kuzey Kore'nin füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore ile ortak tatbikat yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeye misilleme geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeye misilleme geldi - Son Dakika
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