Yerel

Acılı baba "Tek geçim kaynağım elimden alındı"

Borca girerek açtığı çay bahçesinin Başkan Konakçı'nın göreve gelmesi ile mühürlendiği iddiası

Kazada kızını kaybeden esnaf Mesut Tuna:

"Buranın çocuğu olmasıydım şu ana kadar açlıktan ölmüştüm"

AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Ümit Yaşar Kara:

"Mahkemeye verip kazanmasına rağmen esnaf dükkanımızın mührü kaldırılmadı"

Çiftiler Belediye Başkanı Zehra Konakçı;

"Mesut Tuna tamamen yanlış bilgiler ile kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 18 yaşındaki tek kızını bu yıl trafik kazasında kaybeden acılı baba Mesut Tuna, geçtiğimiz dönem ihale ile alıp çok miktarda borca girerek açtığı çay bahçesinin, Belediye Başkanı Zehra Konakçı'nın göreve gelmesinin ardından hiçbir mantıklı gerekçe gösterilmeden mühürlendiği öne sürdü.

İddiaya göre; Çifteler İlçesi'nde yaşamını sürdüren Vatan Partisi Çifteler İlçe Başkanı Mesut Tuna, Cumhur İttifakı adayı Kadir Bıyık'ın belediye başkanı olduğu dönemde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan alana çay bahçesi açmak için ihaleye girdi. İhaleyi almasının ardından Tuna'nın yüksek miktarda borca girerek 'Cumhuriyet Çay Bahçesi' adıyla açtığı işletme, zaman içerisinde birçok vatandaşın buluşma noktası haline geldi. Ancak, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayı Zehra Konakçı'nın göreve gelmesinin ardından hiçbir mantıklı gerekçe gösterilmeden işletme mühürlendi. Kendisine ihtar gönderilmeden ve içerideki eşyaları almasına izin verilmeden dükkanının kapatılmasına tepkili olan esnaf, konuyla ilgili mahkemeye müracaat etti. Mahkemenin Çifteler Belediyesi'ni haksız bulmasına rağmen işletmeye vurulan mühürler ise kaldırılmadı. Bu yıl 18 yaşındaki tek kızını trafik kazasında kaybettiği öğrenilen acılı baba, tek geçim kaynağı olan ve borçlarını ödemeye devam ettiği ekmek teknesinin açılmasını istedi.

"Ben buranın çocuğu olmasam şu ana kadar açlıktan ölmüştüm"

Zehra Konakçı'nın Çifteler Belediye Başkanı olmasının ardından başından geçen talihsiz süreci anlatan esnaf Mesut Tuna, "Burayı bir önceki AK Parti - Milliyetçi Hareket Partisi ittifakının yönetimde olduğu pandemi sürecinde 2 defa yapılan açık ihalede aldım. Kimse bana mal bağışlamadı, peşkeş çekmedi. O dönemde insanlar pandeminin yoğun kriziyle uğraşırken ben ihaleye girdim, açık ihaleyle ihaleyi aldım. Ben o zaman partimin belediye başkan adayıydım, 93 oy almıştım. CHP adayı Zehra Konakçı, o zaman 8 oyla kaybetmişti. 'Oyları böldün' edebiyatlarıyla o günden beri kinlendiler. Sonra yönetim değişti. Bu demokrasi, olabilir. Geldiklerinden 1 buçuk ay sonra bana bir yazı gönderdiler. Burada kaçak bir bina yok, hepsi belediyenin izniyle yapıldı. Topluma, ahlaka ve sağlığa aykırı bir şey yok. Kira konusunda belediyeden 4 yıl boyunca ne bir ihtar, ne bir ceza aldım. Hiçbir şey almadım, her şeyi yasal yaptım. Bu süreçte 'Sözleşmen bitti' diyerek bana mobbinge başladılar. Mesai olmayan bir cumartesi günü bana haber vermeden, tebligat dahi olmadan sabah 08.00'da gelip bu mühürleri vurdular. İçeriden hiçbir şeyi alamadım. Mahkeme, 'Belediyenin öne sürdüğü hiçbir şeyin gerekçesi yoktur' diye kararı var. Fakat mühür çözme idari bir işlem olduğu için idare mahkemesinin mührü çözmesi gerek dediler. Benden yok günümde 40 bin liraya yakın teminat parası aldılar. Bütün davaları kaybetmelerine rağmen hala hukuksuzca açmıyorlar, hala da ekmeğimle oynamaya devam ediyorlar. Ben buranın çocuğu olmasam şu ana kadar açlıktan ölmüştüm" dedi.

İlçede bu tür sıkıntıları yaşayan tek esnaf Mesut Tuna değil

Çifteler Belediyesi'ne ait taşınmaz mülkiyetlerin kiralanması hususunda belediye ile esnaf arasında yaşanan sorun bir süredir devam ediyor. Bu çerçevede, esnafın mağduriyetinin dile getirilmesi amacıyla vatandaşlar geçtiğimiz gün Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Ümit Yaşar Kara, 'Kışın sonu bahar' sloganıyla kampanya yapan CHP'nin kış gelmeden kendilerine cehennemi yaşattıklarını ifade etti. Hala çözüm üretilemeyen sorun nedeniyle maddi sıkıntılar çektiklerini belirten esnaf ise, yetkili kurumların kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

"Mahkemeye verip kazanmasına rağmen esnaf dükkanımızın mührü kaldırılmadı"

AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Ümit Yaşar Kara, yapmış olduğu açıklamada, "CHP'nin, 'Kışın sonu bahar' deyip çıkmış oldukları bu yolda maşallah kış gelmeden hepimize cehennemi yaşatıyorlar. Bu durumda baharı nasıl görelim? 2 buçuk AK Parti İlçe Başkanlığı yapmaktayım. Bu süreçte ilk olarak, değerli esnafımız Mesut Tuna abimizin işletmesinin kapatılmasına ve mühür vurulmasına dair basın açıklaması yaptık. Durum esnafımızdan yana ve sözleşmesi elinde. Belediye zoraki kullanarak 2 zabıtasını gönderdi ve mühür vurarak esnaf dükkanını kapatmıştır. Onun için, canlı yayında bu duruma karşı olduğumuzu ve kanunun bütün haklarının ondan yana olduğunu belirttik. Ancak, 2 mahkemeye verip kazanmasına rağmen maalesef görüldüğü üzere esnaf dükkanımızın mührü var. Kimilerinin göz bebeği olan ve herkesin gelip sosyal faaliyetlerini yaptığı yer halen daha kapalı. Bunları siz milletimizin takdirine bırakıyorum ve Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Zehra Konakçı'dan açıklama

Başkan Konakçı ise, yazılı açıklamasında, Vatan Partisi Çifteler İlçe Başkanı Mesut Tuna'nın tamamen yanlış bilgiler ile kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını iddia etti. Tuna'nın gerekçesiz olarak işletmesinden çıkarılmadığını belirten Konakçı, "Öncelikle Mesut Beyin bir işletme ruhsatı dahi yoktur. İşletmesine izinsiz kaçak yapılar eklemiştir. Ayrıca kendisinin işletmeye dair belediye ile farklı bir sözleşmesi de yoktur. Mesut Tuna'nın sadece kira sözleşmesi vardır o da bu yılın sonunda doluyor. Kendisine bu sebeple tahliye tebligatı gönderdik. Biz belediye olarak Cumhuriyet Meydanında yeni düzenlemeler yapmak ve Mesut Tuna'nın işletmem dediği bölgeye bir sosyal tesis kurmak istiyoruz. Bu nedenle de ruhsatsız işletmeyi oradan kaldıracağız. Orada kurmak istediğimiz tesis kadın istihdamını artırmaya yönelik bir hizmet olacak. Yani kısaca olay Mesut beyin anlattığı gibi değildir. Kendisi bu konudan ötürü şahsıma, sosyal medya üzerinden ağza alınmayacak hakaretler etmiş ve kadın kimliğimi hedef alarak cinsiyetçi söylemlerde bulunmuştur. Aynı Mesut Tuna şimdi vefat eden yavrusu üzerinden demagoji yapmaktan çekinmiyor. Genç kızımıza buradan bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ancak olayın kızımızla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Tuna'nın işletmesinin kapatılmasının nedeni tamamen yasal dayanaklar üzerinden işletilen prosedürlerdir." diye belirtti.