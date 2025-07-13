Adalet Bakan Yardımcısı Can, tarihe kara leke olarak geçen 15 Temmuz gecesini anlattı

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin en sıcak noktalarından biri olan TBMM'de yaşananları anlattı. Can, "Cumhurbaşkanımızın bir işaretiyle milletimiz meydanlara akın etti. Bu aziz millet, devletin ve vatanın bekası için model silahlara karşı gövdesini siper etti. TBMM'nin açık olması da bu alçak FETÖ yapısının dengesini bozdu. Meclis bombalanınca bu aziz milletimiz gibi biz milletvekilleri olarak da bir duruş sergiledik" dedi.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümüne ilişkin İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, o gecede yaşananları detaylarıyla anlatarak milletin kahramanca direnişine dikkat çekti. Dönemin AK Parti Kırıkkale Milletvekili olarak olaylara bizzat şahitlik ettiğini belirten Can, "251 şehidimiz, 2 bin 741 gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Allah bir daha 15 Temmuz gecesini yaşatmasın. İnsan gerçekten inanamıyor. Aziz milletimizin dişinden tırnağından artırarak vermiş olduğu vergilerle alınan silahları, maalesef düşmana karşı kullanacak ordunun içerisindeki alçak bir yapı millete karşı kullanmaktan imtina etmedi" dedi.

""Uçaklar çok yakından uçmaya başladı"

15 Temmuz günü Kırıkkale'de gündüz programlara katıldığını, ardından Ankara'ya geçtiğini ifade eden Can, saat 22.00 sıralarında uçakların apartman seviyesinde uçmaya başladığını belirterek, "Uçaklar çok yakından uçmaya başladı. Apartmanın altından geçercesine uçuyorlardı, çocuklar korktu. Hemen ajanslara ve haber kanallarına baktım, bir hareketlilik vardı. Başbakanımız Binali Yıldırım, illegal bir yapının ayaklanmaya teşebbüs ettiğini açıkladıktan sonra biz de evden ayrıldık" şeklinde konuştu.

"Bekir bey konuşmasına başladıktan 6 dakika sonra maalesef TBMM bombalandı"

İnönü Bulvarı'nın tanklarla kapatıldığını duyduklarını, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiklerini söyleyen Can, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın o gece Meclis'i açarak yönettiğini vurguladı. Can, "İsmail Başkanımıza gidip 'Bekir bey, Adalet Bakanımız geldi. Burada konuşma yapabilir mi?' dedim. 'Tabii yapabilir' dedi. Bekir bey konuşmasına başladıktan 6 dakika sonra maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Bekir beyin o muhteşem duruşunun ardından Meclis tekrar bombalandı" diyerek o anları anlattı.

"TBMM'nin açık olması bu alçak FETÖ yapısının dengesini bozdu"

TBMM'nin açık kalmasının FETÖ'cü hainlerin dengesini bozduğunu ve bu nedenle bombalandığını dile getiren Can, "Elbette, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık olması bu alçak FETÖ yapısının dengesini bozdu. Meclis bombalanınca biz milletvekilleri olarak bir duruş sergiledik. O duruşun fotoğrafı da bu. Bir arkadaşımız tarafından çekilmişti ve demokrasi ödülü aldı" dedi.

Genelkurmay Kavşağı, Ankara Emniyeti, Kahramankazan, Şehitler Köprüsü, Gölbaşı Özel Harekat ve Türksat'taki direnişleri hatırlatan Can, "Oradaki duruşlar bizim Meclis'teki duruşumuzun da fevkalade üstündeydi" ifadesini kullandı.

"İyi ki böyle bir milletimiz var"

Milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir işaretiyle vatandaşların meydanlara akın ettiğini belirten Can, "Cumhurbaşkanımızın bir işaretiyle bu aziz milletimiz meydanlara akın etti. Cumhurbaşkanımızın, hükümetin, devletin, vatanın, milletin bekası noktasında milletimiz canını siper etti. Aziz milletimize teşekkür ediyoruz. İyi ki böyle bir milletimiz var. Böyle bir milletin ferdi olmaktan da gurur duyuyorum" dedi.

FETÖ'ye karşı verilen mücadelenin önemine vurgu yapan Can, "Alçak FETÖ'ye karşı bu aziz milletimiz adeta model silahlara karşı gövdesini siper etti. Bir bedel ödedik. 780 bin kilometrekarede, 86 milyon nüfusuyla milletimiz kenetlendi. Hainlere asla geçit vermememiz lazım. Büyük bir darbe indirdik. Uyanık olmamız lazım; memleketimizin ve çocuklarımızın geleceği için" ifadelerini kullandı.

"Son 20 yılda, havada, karada ve denizde ordumuzu modern silahlarla donattık"

Yerli ve milli savunma sanayisinde elde edilen başarıları da hatırlatan Can, "Yerli ve milli silahlar ürettik. İHA'lar, SİHA'lar dünyada ses getirdi. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yan gözle bakılamaz. Ne demişler: 'Hazır ol cenge, ister isen sulh-u salah' Barış istiyorsan savaşa da hazır olman lazım. Bu manada Türkiye çok büyük mesafe kat etti. Tüm bu başarılar, hem savunma sektöründeki gelişmeler hem de 15 Temmuz'a karşı verilen mücadelede, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oldu. Dolayısıyla liderlik çok önemli. Özellikle son 20 yılda, havada, karada ve denizde ordumuzu modern silahlarla donattık. Bu noktada da Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" şeklinde konuştu.

Can, açıklamasını, "Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve aziz milletimizin desteğiyle bu badireyi atlattık. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" sözleriyle tamamladı. - KIRIKKALE