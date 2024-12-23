Grand İsias Otel\'in karar duruşması öncesinde adalet çağrısı

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Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol kafilelerinden 35 öğrenci, öğretmenler, öğrenci velileri ve tur rehberleriyle 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasının 6. duruşması yarın Adıyaman'da gerçekleştirilecek. İki gün sürmesi planlanan duruşmaların sonunda kararın açıklanması bekleniyor.

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Karar duruşması öncesi Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tatrafından yapılan yazılı açıklamada ailelerin davanın peşini bırakmayacakları belirtildi. Grand İsias Otel'deki olayın sadece bir deprem felaketi değil, aynı zamanda açıkça bir usulsüzlük zincirinin sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, sorumluların hesap vermesi istendi. Davanın sadece aileler için değil, tüm Türkiye için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken dernek, mahkemeden suçluların en ağır cezayı almasını talep etti.

"BU MÜCADELE AİLE MESELESİ DEĞİL"

"Adaletin sağlanması için verilen mücadele, kaybedilen sevdiklerimizin öfkesinin ötesinde tüm toplum için bir mesaj taşıyor. Bir daha hiçbir annenin evladını kaybetmemesi için bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz" denilen açıklamada, Kıbrıs ve Türkiye'nin dört bir yanından aldıkları destekle güç bulan bu adalet mücadelesinin sadece bir aile meselesi değil, tüm insanlık için olduğu ifade edildi.

"HER NEFESİMİZDE ONLARI ANIYORUZ"

Sorumluların "olası kast" suçundan yargılanarak en ağır cezayı almaları talep edilen açıklamada, "Bu dava, tüm Türkiye halkının destek vermesi gereken bir adalet mücadelesi olarak tanımlanıyor" denildi. "Adalet, yalnızca suçluların en ağır cezayı almasıyla tecelli edecektir" ifadelerine yer verilen açıklamada, adalet sağlanana kadar mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

İsias Otel'de hayatını kaybeden Selin Karakaya'nın annesi Ruşen Yücesoy Karakaya, dava sürecinin altıncı duruşması öncesinde evlatlarının ve sevdiklerinin haklarını savunma kararlı olduklarını belirtti. Karakaya, her anını evladına verdikleri adalet sözünün ışığında geçirdiğini belirterek, "Her nefesimizde onları anıyoruz" dedi. Karakaya, suçluların "olası kast" suçundan yargılanarak hak ettikleri en ağır cezayı alması için mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

"ADALET ER YADA GEÇ TECELLİ EDECEKTİR"

Adaletin yalnızca geçmişin hesabının sorulmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda gelecekte diğer çocukların ve ailelerin bu tür acıları yaşamaması için bir güvence oluşturulması gerektiğini söyleyen Karakaya, bu nedenle davanın peşini bırakmayacaklarını ifade etti. Karakaya, "Meleklerimize sözümüz var. Adalet er ya da geç tecelli edecektir" dedi.