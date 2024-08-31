Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Adana'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına halkın yoğun katılımı ve coşkusu büyük oldu. Çukurova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlamalarda, sanatçı Yaşar da sahne aldı.

31.08.2024 15:31  Güncelleme: 16:17
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(ADANA) - Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Çukurova'da yaşandı. Büyükşehir, Çukurova, Seyhan, Ceyhan, Yüreğir Belediyelerinin birlikte düzenlediği 30 Ağustos kutlamalarına halkın katılımı ve coşkusu büyük oldu.

Çukurova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Adana Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan Belediyeleriyle düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları halkın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Turgut Özal Bulvarı Gökkuşağı Kavşağı'nda meşaleli yürüyüşle başlayan coşku, Uğur Mumcu Meydanı'nda Yaşar konseri ile doruğa çıktı. Motosiklet kulüplerinin renk kattığı yürüyüşte, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay da kendi kullandığı motosikletle yürüyüş kortejine katıldı.

Turgut Özal Gökkuşağı Kavşağı'nda meşaleli yürüyüş ile başlayan kutlamalarda, Çukurova adeta kırmızı-beyaz renklere büründü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, Adanalılarla meşaleli Zafer Yürüyüşü yaptı.

Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki konser alanında konuşan ve halkı selamlayan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, şöyle konuştu:

"Bugün burada sizlerle bu coşkuyu yaşıyor olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Seçim kampanyası döneminde başından sonuna kadar şunu anlattım. Bugün Türkiye'nin geldiği noktada mesele Emrah Kozay'ın Çukurova Belediye Başkanı olması değil. Mesele Kadir Aydar'ın Ceyhan Belediye Başkanı olması değil. Mesele Zeydan Başkan'ımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olması değil. Bugünkü mesele bir memleket meselesidir. Bugün 18-30 yaş arası gençlerimizin birçoğu ekonomik, toplumsal, sosyolojik ve kültürel nedenlerden ötürü bu memleketi terk edip gitmek için bin bir bahane arıyor. Memleketi emanet edeceğimiz genç nesil buradan gidiyor. Bir taraftan Türkiye'nin geleceği yok edilirken diğer tarafta gayri resmi rakamlara göre 15 milyon mülteci Türkiye'de. Biz misafiri çok severiz ama ev sahibi biziz. Bu asla değişmeyecek."

Büyük Önder Atatürk'ün Atatürk Parkı'ndaki büstünün üzerinde yazan "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur" sözünü anımsatan Başkan Kozay, şöyle devam etti:

"Yani Ulu Önder Atatürk'te kurtuluş mücadelesi hissiyatını yayan, çoban ateşinin yandığı yer bu meydandır, sizin meydanınızdır. Bugün Yaşar'ın burada olmasının çok anlamlı bir nedeni var. 30 Ağustos'ta Adana'da çoban ateşinin yandığı yerde Mustafa Kemal Atatürk'e yoldaşlık, silah arkadaşlığı yapmış birinin torununun sizlerle birlikte Zafer Bayramı'nı kutlaması bence çok özel. Ben ve diğer belediye başkanlarımız bunu sağladığı için çok mutluyum ve onur duyuyorum. Bu güzel coşku için çok teşekkür ediyorum. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın."

Başkan Karalar da gençlerin katılım ve coşkusunun kendilerine güç ve umut verdiğini belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'e Kurtuluş Savaşı'na girme hissi veren bir kentte gençlerin Cumhuriyet değerlerine, milli bayramlarına sahip çıkması bizi sevindiriyor, umutlandırıyor. Siz gençler benim gururumsunuz ve hepinizi çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milleti için Allah'ın bir lütfudur. Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlarına bunu anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Aydar, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ve CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da alanı dolduran binlerce Adanalı'yı selamlayıp, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Yaşar sahnedeydi

Konuşmaların ardından binlerce kişi, sanatçı Yaşar ile unutulmaz bir akşam geçirdi. Alanı dolduran kalabalık tarafından hep bir ağızdan Yaşar'ın klasikleşen şarkıları söylendi.

Kaynak: ANKA

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