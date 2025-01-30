Aile topuk kanı aldırmadı, mahkeme bebeğe kayyum atadı: Benim evladım belediye mi? - Son Dakika
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Yerel

Aile topuk kanı aldırmadı, mahkeme bebeğe kayyum atadı: Benim evladım belediye mi?

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Sağlık Bakanlığı, Adana'da yeni doğan bebeğinden topuk kanı aldırmayan ve aşı yaptırmayan aileden şikayetçi oldu. Mahkeme 2.5 aylık bebeğe kayyum atanmasına karar verdi. Karara tepki gösteren baba, "Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor? Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz." dedi.

30.01.2025 10:31  Güncelleme: 13:30
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Eşine az rastlanan durum Adana'da yaşandı. Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin bebekleri M.T. 2.5 ay önce özel bir hastanede dünyaya gözlerini açtı. Aile, bebeklerinden topuk kanı alınmasını ve aşı olmasını istemediklerini belirterek gerekli evrakları imzaladıktan sonra taburcu olup evlerine gitti.

BEBEĞE KAYYUM ATANDI

Topuk kanı alınmayıp aşı yapılmadığı için özel hastane durumu çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına, onlarda Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Topuk kanı aldırmayan aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, ailenin ifadesine başvurdu. 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi evlatlarının vasisi olarak mahkemeye bildirdi. Davanın ilk duruşmasının önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

Aile topuk kanı aldırmadı, mahkeme bebeğe kayyum atadı: Benim evladım belediye mi?

"TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ KAPATILSIN"

Karara tepki gösteren baba Murat Çakmak, Türk Tabipler Birliği'ni suçlayarak, "Benim bir evladım daha var. 4 sene önce o dünyaya geldiğinde de topuk kanı aldırmadım ama hiçbir sorun yaşamadım. Ben araştırdım ve topuk kanının alınmasının hiçbir mantığını bulamadım. Kars'ta da böyle bir durum bir ailenin başına gelmişti ve Türk Tabipler Birliği ortalığı karıştırmıştı. Mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar ve bizim gibi aileleri mağdur ediyorlar. Türk Tabipler Birliği kapatılsın." dedi.

"TOPUK KANI ALDIRMADIM DİYE BANA TERÖRİST MUAMELESİ YAPIYORLAR"

Bebeğinden neden topuk kanı alınmasını istemediğini anlatan baba, "Topuktan kan alınması için topuğu deldiğiniz zaman enfeksiyon kapabilir ve bizler bundan endişe duyuyoruz. Aynı testleri tükürük ve idrar ile yapabilirler, öyle yapsınlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türk Tabipler Birliği bir anlaşma halinde gibi insanlara saldırmaya başlamışlar. Ben topuk kanı aldırmadım diye bana terörist muamelesi yapıyorlar." diye konuştu.

"BENİM EVLADIM BELEDİYE Mİ?"

Baba Çakmak, "Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor? Biz belediyelere kayyum atanır diye biliyoruz. Benim baktığım, hastaneye götürdüğüm, ilgilendiğim evladımın hakkını mahkemede amcası savunacak. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ben tıbba asla karşı bir insan değilim. Benim 4 yaşındaki kızım doktor olmak istiyor ve ben onu destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Aile topuk kanı aldırmadı, mahkeme bebeğe kayyum atadı: Benim evladım belediye mi?

"MÜVEKKİLİMİZ İNANMIYOR"

Çakmak ailesinin avukatı Bülent Şeker, "Müvekkil birinci çocuğu için topuk kanı vermedi ve hiçbir sorun olmadı. Ancak ikinci çocuğu için müvekkilimiz topuk kanı ve aşı reddi için yine dilekçe vermiş. Ondan sonra müvekkilin ifadesi alınmış ve kayyum atanmış. Bir tedbir kararı verilecek. Sağlıklı çocuk hakkında böyle bir karar verilemez. Bu topuk kanı testinde sayılan ve tespit edilen hastalıkların tedavi edileceği belirtilmiyor, sadece hastalıkların ilerlemesinin durdurulacağı belirtiyor. Müvekkilimiz de buna inanmıyor ve topuk kanı aldırmıyor." dedi.

TOPUK KANI TESTİNİN ÖNEMİ

Topuk kanı testi, her dört evlilikten birinin akraba evliliği olduğu ülkemizde, dünya geneline göre daha sık görülen genetik ve metabolik hastalıkları yenidoğan döneminde tespit edilerek erken tedavi ile çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayan hayati önemi olan test. Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan bu topuk kanı testi ile ülkemizdeki yeni doğan bebeklerin yüzde 99'una ulaşmış, her yıl 5 binin üzerinde bebek hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilebiliyor.

Aile topuk kanı aldırmadı, mahkeme bebeğe kayyum atadı: Benim evladım belediye mi?
Kaynak: İHA

Murat Çakmak, 3-sayfa, Mahkeme, Sağlık, Kayyum, Hukuk, Yerel, adana, Bebek, Baba, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile topuk kanı aldırmadı, mahkeme bebeğe kayyum atadı: Benim evladım belediye mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Umut Toy:
    Sağlık sisteminin gereklerini kabul etmiyorsan niye hastaneye gidiyorsun kardeşim. Gitmeyip evde dua okusaydın o zaman. Mahkeme az bile yapmış senin gibi zihniyete. 91 123 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Aşıları kimse çocuğuna yaptırmak zorunda değilll. Topuk kanı konusunda da bu kadar ısrar ediyorlarsa orada da bir soru işareti koymak lazım. Tabipler birliği ve DSÖ işin içinde varsa her şeyi 10 kez düşünün. 138 56 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Haklı vatandaş.Zorla aşi kaldirilsin 120 58 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Hacı o senin malın değil evladın. Önce tedbir sonra tevekkül. İnancımız gereği. 74 55 Yanıtla
  • Nis Ard:
    hoca devletin sağlık bakanlığı kurallarına karşı gelmek caiz midir haaaan3yyy hoccccaa 27 85 Yanıtla
  • serdar yüksek:
    Devlet zorunlu yaptıysa aşı ve topuk kanını, bu kurala uyacaksın. senin saçma karşıtlığın yüzünden masum bir can ve diğer canlar riske atılamaz. Aşı bulunduktan sonra bebek ölümleri oranına baksın şu karşıtlar. İşe yaramış mı yaramamış mı? Aşı gibi uygulamalara karşı çıkıyorsan yapmazsın çocuk. Bu ahmaklar yüzünden ben çocuğumu riske atamam. Bilim ne diyorsa o. Tabibler birliğine güvenmeyen de madem hastaneye gitmesin. Daha geçen aşı yaptırmayan yüzünden çocuk beyin kanaması geçirdi. Yazık o çocuğa . O aile de yargılanmalı. 53 52 Yanıtla
  • Ergün Karataş:
    Corona virüsü Aşısını da zorla milete dayatılar sonuç ne oldu milyonlarca insan kalp krizi geçirip ölüyor 86 16 Yanıtla
  • MEZARCI BS:
    şimdi aklım olsaydı çocuklarıma ben de yapılmasına kesinlikle izin vermezdim ms hastaları down sendromu otizm neden bu kadar arttı bu aşılardan yaptırmamakta haklı aile neden insanların tercihlerine saygı duyulmıyor kayyum atamak ta neymiş saçmalık 47 24 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    topuk kanı sahi neden alınır.. topuktan alınmasının sebebi nedir acaba 44 22 Yanıtla
  • Fatih Celik:
    Dünya sağlık örgütü dayatması bu asiler hiçbir faydası yok çocukların bağışıklik sistemi oteley erek sık sık hastalanmasıni sağlıyor ilaç şirketlerinin kasası dolsun inanın aşı yaptirilmayancocuklar lolay kolay hasta olmuyorlar çevremdeki ailelerden biliyorum 39 10 Yanıtla
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