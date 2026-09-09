Adana’da yangınlarla mücadele sürüyor: Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzda

(ADANA) - Adana'nın Kozan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve ASKİ ekipleri, tüm araç ve imkanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kozan, İmamoğlu ve Aladağ'da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, "Alevler kısmen kontrol altına alınsa da teyakkuz halimiz sürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve ASKİ ekiplerimiz, tüm araç ve imkanlarımızla sahadaki söndürme mücadelesine aralıksız destek veriyor. Bu zorlu gecede sahadaki mücadeleye omuz veren, emek koyan tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tek gayemiz tek bir canımızın dahi zarar görmeden bu felaketin atlatılması" ifadelerini kullandı.