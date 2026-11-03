Adana'da Yılmaz Güney Bulvarı'nda imar ve mülkiyet sorunu mahalleliyi mağdur etti - Son Dakika
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Adana'da Yılmaz Güney Bulvarı'nda imar ve mülkiyet sorunu mahalleliyi mağdur etti

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Adana\'da Yılmaz Güney Bulvarı\'nda imar ve mülkiyet sorunu mahalleliyi mağdur etti
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Adana\'da Yılmaz Güney Bulvarı\'nda imar ve mülkiyet sorunu mahalleliyi mağdur etti
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Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 13 yıl önce açtığı Yılmaz Güney Bulvarı’nda imar ve mülkiyet sorunu, yolun bir bölümünün çevrilip inşaat başlatılmasıyla gündeme geldi. Mahalle sakinleri, yıllardır kullandıkları yolun kapatılması nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor.

Adana'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 13 yıl önce açılan Yılmaz Güney Bulvarı'nda yıllar sonra ortaya çıkan imar ve mülkiyet sorunu mahalleliyi mağdur etti. Belediyenin açıklamasına göre, önce imar planından farklı bir noktaya asfalt yol yapıldı, ardından 2017 yılında imar planı mevcut yola göre düzenlendi. Bulvarın bir bölümünün hak sahibi tarafından çevrilerek inşaat çalışmalarına başlanması ise mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nden geçen Yılmaz Güney Bulvarı'nda yaşanan sorun, yıllardır kullanılan yolun bir bölümünün kapatılmasıyla yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 13 yıl önce Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan bulvarın imara uygun yapılmadığı için istimlak edilmediği, bu nedenle söz konusu alanın özel mülkiyete ait olduğu belirtildi. Arazi sahibi tarafından alanın çevrilmesinin ardından bölgede inşaat çalışması başlatıldı.

"Burası mahallemizin kanayan yarası"

Esentepe Mahalle Muhtarı Mehmet Karal, sorunun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Burası mahallemizin kanayan yarası. Biz bu sorunu yıllardır yaşıyoruz. Bütün kurumlara şikayetlerimizi sözlü ve yazılı olarak verdik. Bu yolun ortası çevrildi. Araştırmalarımız sonucunda burasının gerçekten bir şahsa ait olduğunu öğrendik. 20 yıldır bulvardı ama asıl sahipleri başkalarıymış. Bütün mahalle sakinleri burayı kullanıyor. Zaten başka yolumuz yok" dedi.

"Yağışlar başladığında bu yolu kullanamayacağız"

Mahalle sakini Bülent Koçmekan ise bulvarın 20 yıldır kullanıldığını ifade ederek, "Burası 20 yıldır kullanılan bir bulvar. Ne olduysa bu yıl burayı çevirdiler. Burayı kapatan kişi 'Yerim var' diyorsa şimdiye kadar neden müsaade etti? Eğer kendi yeri değilse belediye neden müsaade ediyor? Şu an havalar iyi ama yağışlar başladığı zaman bu caddeyi kullanamayacağız. Sadece yolla ilgili şikayetimiz vardı ancak buranın kapatılmasıyla mağduriyetimiz iyice arttı" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi: İmar planı ile fiili yol farklı

Adana Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklamasında, "2012 yılında asfalt dökülerek yol açıldı. Sonra mevcutta açılmış asfaltlı yola göre 2017 yılında imar planı yapılmıştır. Şu anda imar planı ile fiili yol birbirinden farklıdır. Bu, 2012 ve 2017 yıllarına dayanan bir sorundur. Son olarak Yol Daire Başkanlığı imara uygun yol çalışması başlatmıştır" ifadelerine yer verdi.

İnşaat firması: Tüm izinler alındı

İnşaat firması ise yaptığı açıklamada, söz konusu arsanın hak sahibinden kat karşılığı alındığını ve tüm kamu kurumlarından gerekli izinlerin alınmasının ardından inşaat çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Kaynak: İHA
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