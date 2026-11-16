Adana Kozan'da 74 yaşındaki emekli sabah boyadığı üç ayakkabıdan 150 lira kazandı - Son Dakika
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Adana Kozan'da 74 yaşındaki emekli sabah boyadığı üç ayakkabıdan 150 lira kazandı

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Adana Kozan\'da 74 yaşındaki emekli sabah boyadığı üç ayakkabıdan 150 lira kazandı
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Adana Kozan\'da 74 yaşındaki emekli sabah boyadığı üç ayakkabıdan 150 lira kazandı
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Adana Kozan'da emekliler, maaşlarının elektrik, su ve kiraya yetmediğini belirterek geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. 74 yaşındaki bir emekli, sabahtan beri boyadığı üç ayakkabıdan 150 lira kazandığını anlattı.

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 74 yaşındaki bir emekli, aylığının yetmemesi nedeniyle ayakkabı boyacılığı yaptığını anlatarak, "Kazancım ne olacak? Sabahtan beri üç tane ayakkabı boyadım, hepsi 150 lira" dedi.

Kozanlı emekliler, aylıklarının yetersizliği nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını anlattı. Elektrik, su, kira ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirten emekliler, ocak ayında yapılacak zammın ardından çarşı pazar fiyatlarına da zam geleceğini ve alacakları zammın "eriyeceğini" düşündüklerini aktardılar.

"AYAKKABI BOYUYORUM"

Kozanlı bir emekli şöyle konuştu:

"Emekliyim ama maaşım yetişmiyor, 27'nci yıla giriyorum emekliliğimde. Elimize geçen para evin masrafına, elektriğe, telefona, suya yetmiyor. Şu an boyacılık yapıyorum. 74 yaşındayım, ayakkabı boyuyorum. Verecekleri zam 2 bin 500 lira ya olur ya olmaz bunların. Ne olacak bu emeklinin hali böyle? Ne çekecek? Kazancım ne olacak? Sabahtan beri üç tane ayakkabı boyadım, hepsi 150 lira. Emekli ayakkabıyı boyatıp alıp gidiyor, 'Parasını yarın getiririm' diyor o gidiş oluyor."

"EMEKLİYİZ EK İŞ YAPIYORUZ"

Bir emekli, "Ocak ayında gelecek zammı fonculara versin, onlar yesin. Biz arıcılık yapıyoruz, emekliyiz. Emeklinin birçoğu ek iş yapıyor. Bayramlarda 5 bin lira ikramiye veriyor. Önceden verdikleri ikramiyeyle bir kurbanlık alıp kesiyordu emekli, şimdi kesemiyor. Eskiden bir emekli maaşıyla 16 tane çeyrek alıyordu, şimdi kaç çeyrek alabiliyor? İki tane alamaz. Ne yapacak bu emekli? Oy istemeye gelirler bir gün" dedi.

Bir başka emekli, "25 bin lira aylık alıyorum, bunun 5 bin lirası elektrikle suya gidiyor. Zam bekleniyor, onun da arkasından zammını veriyorlar, bir şey anlamıyoruz ki. Zam verince ne olacak? Aynı, değişen bir tarafı olmuyor. Öte taraftan zam geliyor öteberilere, yakıta, hepsine zam geliyor. Maaş gidiyor yani" diye konuştu.

"ZAM VERMEDEN PARA ERİYOR"

Diğer bir emekli, "Maaş yetmiyor. Ben şofördüm, gece gündüz direksiyon salladım, 25 yıl BAĞ-KUR yatırdım, aldığım 23 bin 500 lira maaş" dedi.

Bir diğer emekli, "O zammı vermeden para eriyor, hiçbir şeye yaramıyor" şeklinde konuştu.

Bir emekli, "Ocak ayında inşallah çok iyi bir zam gelir ama zam gelmeden önce piyasa allak bullak oluyor. Millet fırsat bekliyor, zamlar anında değişiyor" derken, diğer bir emekli de şunları söyledi:

"Zam verirlerse hayırlı uğurlu olsun ama geçinmemiz mümkün değil. 10 lira zam veriyorlar, 20 lira marketler peşine zam koyuyor. Sonumuz sürünmek. Emeklinin geçinmesi için maaş vermede değil, piyasayı dondurmak gerek".

Kaynak: ANKA
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