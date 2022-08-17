Ucuz halı izdihamı yaşandı, ruhsatsız mağaza kapandı

Adana'nın Kozan ilçesinde "zararına satışlar" diyerek yüzde 70 indirimle halı ve yorgan satan mağazada izdiham yaşandı. Kavga ihbarı nedeniyle olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, ruhsatsız olduğu belirlenen mağazanın kapatıldığını anons ederek vatandaşları dağıtmaya çalıştı.

Cumhuriyet Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'nda açılışı yapılan bir mağazada indirimli ürün nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sırasında kavga çıkması üzerine polis ve zabıta ekipleri mağazaya geldi. Vatandaşlar kucaklarına aldıkları halı ve yorganları almaya çalışırken, zabıta ekipleri ve polisler iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirterek mağazanın mühürlendiğini duyurdu. Yaşanan izdihamda mağazanın içini boşaltan zabıta ve polis ekipleri, dışarıda bekleyen vatandaşları anonsla uzaklaştırmaya çalıştı. Polis ekipleri ve zabıta ekipleri, tüm müdahalelere rağmen mağazadan ürün almak isteyen vatandaşları güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

Mağaza kapısındaki "Depoyu su basması nedeniyle tüm ürünler yüzde 70 indirimle zararına satılacaktır" afişleri dikkat çekerken, yaşanan izdihamda terliği mağaza içinde kalan bir vatandaş ise terliğini ve halı almak için dakikalarca zabıta ekiplerini içeri girmek için ikna etmeye çalıştı. Kozan Belediyesi zabıta ekipleri, ruhsatı olmadığı için iş yerinin mühürleneceğini, yasal eksikliklerin tamamlanmasının ardından tekrar açılabileceğini belirtti. - ADANA