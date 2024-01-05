 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'nın Kurtuluş Bayramı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'nın Kurtuluş Bayramı Törenlerle Kutlandı

5 Ocak Adana'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın kurtuluş mücadelesini anlattı ve Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan gururu vurguladı. Adana'nın Fransız işgaline karşı direnişi ve Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü de vurgulandı.

Adana\'nın Kurtuluş Bayramı Törenlerle Kutlandı
05.01.2024 - 13:37,
Abone Ol

5 Ocak Adana'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi.

Törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ile sivil ve askeri erkan katıldı. Ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda Geçit Töreni gerçekleştirildi.

Geçit töreninde Bayrak Şiiri okundu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı, isim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, Jandarma Genel Komutanlığı Tüfekli  Hareketler Bölüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Bölüğü gösteri yaptı, Pozantı Kaymakamlığı'ndan alınan ve bisiklet sporcularının getirdiği "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" isimli bayrak, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e teslim edildi.

"EN BÜYÜK GURUR GÜNÜMÜZ"

Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, 5 Ocak'ın en büyük gurur günü olduğunu belirterek, kuruluşun ve kurtuluşun gerçeklerini anlattı. Başkan Zeydan Karalar, " Mustafa Kemal Atatürk, Liman Von Sanders'ten komutayı devraldıktan sonra ve Sanders'in 'Bizim için her şey bitti' demesinin ardından 'Bizim için her şey yeni başlıyor' mesajı verir. Akabinde 11 gün Adana'da kalır ve kentin ileri gelenleriyle toplantılar yapar, halkla buluşur. Sonrasında Kurtuluş Savaşı'nı yapmaya karar verir. Daha sonra 15 Mart 1923'te Adana ziyaretinde, 'Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' der. Adanalılar olarak Mustafa Kemal Atatürk'e Kurtuluş Mücadelesi hissini vermiş olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"ADANALILAR CANLARI PAHASINA DÜŞMANA DİRENDİ, FRANSIZLARI GERİLETTİ"

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Fransızların Adana'yı işgal etmesiyle, kentte milli mücadelenin de başladığını belirten Başkan Zeydan Karalar, Kuvayi Milliye'nin bölgede mücadele eden güçleri toparlayarak, Fransızlar'ı gerilettiğini anlattı. Bu gerilemenin ardından, Fransızların önceden tehcir edilen Ermenileri Adana'ya geri getirdiğini ve onların da halka çok zulmettiğini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Pozantı'da direnç yuvaları kurun' emrinden sonra büyük kahramanlıklar gösterildiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Fransızlar, Adanalıların kahramanca direnişi karşısında geriler ve barış ister. Sinan Tekelioğlu barış isteğinin kabul edilmemesini talep eder ama Mustafa Kemal Atatürk ileriyi çok iyi gören bir deha olduğu için Fransızların barış isteğinin kabul edilmesi konusunda kesin emir verir. Böylece genç TBMM ilk kez tanınmış olacaktır. Adanalılar TBMM'nin uluslararası alanda tanınması konusunda da öncelikli rol oynar. Milletimiz ülkemizin kurtulması için çok bedel ödemiş, canı pahasına savaşmıştır."

Başkan Karalar, konuşmasını, "Ülkemizi düşmandan kurtaran, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz" diyerek tamamladı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'nın Kurtuluş Bayramı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:43:30. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'nın Kurtuluş Bayramı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement