ADD Eskişehir Şube Başkanı, Şevki Yılmaz\'ın sözlerine tepki gösterdi

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MELTEM KARAKAŞ

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, Refah Partili eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın 'Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetliyorum' sözlerine, "Cumhuriyet savcıları duymuyor, görmüyor mu" diyerek tepki gösterdi.

Osmanlı hanedanının soyundan gelen Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da düzenlenen mehteranlı düğün töreninde eski Refah Partili milletvekili Şevki Yılmaz, "Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz'ın bu sözlerine ADD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar tepki gösterdi.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ALENEN AŞAĞILANDI"

Cihan Taşar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski milletvekillerinden Şevki Yılmaz, katıldığı bir düğün töreninde yaptığı konuşmada; 'Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetliyorum' ifadelerini kullanmış, bu konuşma tüm yayın organları ve sosyal medyada yayınlanmıştır. Burada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık için milli mücadelede topyekun savaşmış kahramanlar alenen aşağılanmış, TBMM itibarsızlaştırılmaya çalışılmış olup, kuruluş döneminde düşmanla iş birliği yapanlar savunulmuştur.

"CUMHURİYET SAVCILARI DUYMUYOR, GÖRMÜYOR MU?"

Ulusal Kurtuluş Savaşı veren Gazi Meclis'e eski Refah Partisi milletvekili olarak yer alan ve daha önce de aynı partiden Rize Belediye Başkanı olan bu şahıs, o dönemde de Büyük Önder Atatürk'e Cumhuriyetin niteliklerine, anayasal hukuk sistemine karşı densiz açıklamaları ve hakaretleri ile bilinen bir tarih cahilidir. Beslendiği kaynaklar ortadadır. Atatürk'e, Kuvayi Milliye kahramanlarımıza ve TBMM'ne soysuz diyerek aklınca aşağılıyor, hakaret ediyor, alenen suç işliyor. Orada bulunup bu galiz lafları tepkisiz dinleyenler bir yana, yasaları uygulamakla görevli olanlar ve özellikle cumhuriyet savcıları duymuyor, görmüyor mu? Duymaz, görmezlerse biz duyup görmeleri için görevimizi yapacağız, elbette.

"BU DENSİZLERİN HADDİNİ BİLDİRECEĞİZ"

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bu hain, bu densiz hakkında genel merkezimiz tarafından yasal yollara başvurulmuş ve hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bugünkü hukuk sisteminde belki yasal olarak bir sonuç alamayacağız fakat, tarihe not düşüyoruz. Bugün olmazsa yarın bunların hesabını soracağız. Bu densizlerin haddini bildireceğiz. Son dönemde, özellikle siyasal iktidardan cesaret alan ve günümüz hukuk sisteminde başlarına bir şey gelmeyeceğini bilen vatan hainleri, Cumhuriyet düşmanları sapkınlar türemiştir. Bunlar cahil cesareti içerisindedirler, zannediyorlar ki yaptıkları yanlarına kar kalacaktır. Bu ülkenin yurtseverleri bunları asla unutmayacak ve hesabını soracaktır."