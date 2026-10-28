Adıyaman Tut'ta sağanak sele yol açtı, belediye ekipleri suları tahliye etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Tut'ta sağanak sele yol açtı, belediye ekipleri suları tahliye etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Adıyaman Tut\'ta sağanak sele yol açtı, belediye ekipleri suları tahliye etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adıyaman Tut\'ta sağanak sele yol açtı, belediye ekipleri suları tahliye etti
Haber Videosu

Adıyaman'ın Tut ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele yol açtı, cadde ve sokaklar göle döndü. Belediye ekipleri iş makineleriyle sel sularını dere yataklarına yönlendirdi ve ilçe merkezinde biriken suları tahliye etti.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde etkili olan sağanak yolları gölete çevirdi.

Tut ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkili olan şiddetli yağmur, sele yol açtı. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçe merkezinde belediye ekiplerince çalışma yapıldı. Belediye personelleri iş makinelerinin yardımlarıyla sel sularının yönünü dere yataklarına yönlendirirken aynı zamanda ilçe merkezinde biriken sular ise tahliye edildi. Belediye ekiplerinin ilçede yaşanabilecek durumlarda karşı bekleyişleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
AdıyamanGüncelYaşamYerelTutSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti Kamera tüm olanları kaydetti 91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti! Kamera tüm olanları kaydetti
1916’da Sibirya’ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu 1916'da Sibirya'ya esir götürülen Sivaslı yüzbaşının hatıraları torunuyla buluştu
Fuhuş operasyonunda dudak uçuklatan detay 148 milyon TL’lik trafik Fuhuş operasyonunda dudak uçuklatan detay! 148 milyon TL'lik trafik
Yanlış okumadınız Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Yok böyle şans Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu Yok böyle şans! Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Trabzon’da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
20:51
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
19:11
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
18:42
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
17:00
Yanlış okumadınız Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 21:58:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Adıyaman Tut'ta sağanak sele yol açtı, belediye ekipleri suları tahliye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android