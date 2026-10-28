Adıyaman Tut\'ta sağanak sele yol açtı, belediye ekipleri suları tahliye etti

Adıyaman Tut'ta sağanak sele yol açtı, belediye ekipleri suları tahliye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele yol açtı, cadde ve sokaklar göle döndü. Belediye ekipleri iş makineleriyle sel sularını dere yataklarına yönlendirdi ve ilçe merkezinde biriken suları tahliye etti.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde etkili olan sağanak yolları gölete çevirdi.
Tut ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkili olan şiddetli yağmur, sele yol açtı. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçe merkezinde belediye ekiplerince çalışma yapıldı. Belediye personelleri iş makinelerinin yardımlarıyla sel sularının yönünü dere yataklarına yönlendirirken aynı zamanda ilçe merkezinde biriken sular ise tahliye edildi. Belediye ekiplerinin ilçede yaşanabilecek durumlarda karşı bekleyişleri devam ediyor.
Kaynak: İHA
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