Adıyaman Tut\'ta sağanak sele yol açtı, belediye ekipleri suları tahliye etti

Adıyaman'ın Tut ilçesinde etkili olan sağanak yolları gölete çevirdi.

Tut ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkili olan şiddetli yağmur, sele yol açtı. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçe merkezinde belediye ekiplerince çalışma yapıldı. Belediye personelleri iş makinelerinin yardımlarıyla sel sularının yönünü dere yataklarına yönlendirirken aynı zamanda ilçe merkezinde biriken sular ise tahliye edildi. Belediye ekiplerinin ilçede yaşanabilecek durumlarda karşı bekleyişleri devam ediyor.