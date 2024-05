Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi\'nde Engelsiz Kütüphane Birimi Hizmete Açıldı

Yerel

Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bünyesinde engelsiz kütüphane birimi personel ve öğrencilerin kullanımına açıldı. Görme engeli bulunan öğrenci ve üniversite personellerinin bilgiye erişim hizmeti sunacak olan engelsiz kütüphane birimi, kullanıcılardan tam not aldı. Kullanıcılar, birim bünyesindeki ekran okuma programı ile hem araştırma yapabilecek hem de istedikleri eserleri tarayıcı ve ekran okuma programı yardımıyla inceleyebilecek. Birimde ayrıca görme engeli olanların bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen akıllı kabartma yazı klavyesi de mevcut.

Hizmete açılan birim ile ilgili açıklamalarda bulunan Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Soner Özen, engelsiz bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getirerek, " Türkiye'de faaliyet gösteren özel bir yazılım şirketi tarafından engellilerin sosyal hayata aktif katılımının ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi için akıllı kabartma yazı klavyesi geliştirildi. Her dile uyumlu olan klavye, görme engellilerin eğitimlerine yardımcı olacak. Kitapların bilgisayar ortamında taramasını yapan, hafıza kartına yüklenen kitapları okuyabilme ve not alabilme özelliği bulunan akıllı kabartma yazı klavyesi; görme engellilerin teknolojiyi kullanmasını kolaylaştıracaktır. Bilgisayar ortamındaki her türlü yazının sesli olarak duyulmasını ayrıca kabartma olarak okunmasını sağlayan akıllı klavye, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Körler Okulları'nda kullanılmaktadır. Bu sistem görme engelli/az gören kullanıcılarımızın bilgiye tam ve doğru ulaşmasını, daha etkili ve verimli çalışmasını sağlayacaktır. Üniversitemize böylesine işlevsel ve faydalı bir birimin kazandırılmasına vesile olan başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş olmak üzere üniversitemizin tüm yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN