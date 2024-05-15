Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde Engelsiz Kütüphane Birimi Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde Engelsiz Kütüphane Birimi Hizmete Açıldı

Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi\'nde Engelsiz Kütüphane Birimi Hizmete Açıldı

Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bünyesinde engelsiz kütüphane birimi, görme engeli bulunan öğrenci ve personellere bilgiye erişim hizmeti sunmak amacıyla kullanıma açıldı. Birimde bulunan ekran okuma programı ve akıllı kabartma yazı klavyesi, kullanıcıların araştırma yapmasını ve istedikleri eserleri incelemesini kolaylaştırmaktadır. Engelsiz kütüphane birimi, engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını ve istihdam edilebilirliklerini geliştirmek amacıyla geliştirilen akıllı kabartma yazı klavyesi ile özellikle eğitimlerine yardımcı olmaktadır. Bu hizmet, Adıyaman Üniversitesi'nin engelsiz bir üniversite olma hedefine doğru atılan önemli bir adımdır.

15.05.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bünyesinde engelsiz kütüphane birimi personel ve öğrencilerin kullanımına açıldı.

Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bünyesinde engelsiz kütüphane birimi personel ve öğrencilerin kullanımına açıldı. Görme engeli bulunan öğrenci ve üniversite personellerinin bilgiye erişim hizmeti sunacak olan engelsiz kütüphane birimi, kullanıcılardan tam not aldı. Kullanıcılar, birim bünyesindeki ekran okuma programı ile hem araştırma yapabilecek hem de istedikleri eserleri tarayıcı ve ekran okuma programı yardımıyla inceleyebilecek. Birimde ayrıca görme engeli olanların bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen akıllı kabartma yazı klavyesi de mevcut.

Hizmete açılan birim ile ilgili açıklamalarda bulunan Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Soner Özen, engelsiz bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getirerek, " Türkiye'de faaliyet gösteren özel bir yazılım şirketi tarafından engellilerin sosyal hayata aktif katılımının ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi için akıllı kabartma yazı klavyesi geliştirildi. Her dile uyumlu olan klavye, görme engellilerin eğitimlerine yardımcı olacak. Kitapların bilgisayar ortamında taramasını yapan, hafıza kartına yüklenen kitapları okuyabilme ve not alabilme özelliği bulunan akıllı kabartma yazı klavyesi; görme engellilerin teknolojiyi kullanmasını kolaylaştıracaktır. Bilgisayar ortamındaki her türlü yazının sesli olarak duyulmasını ayrıca kabartma olarak okunmasını sağlayan akıllı klavye, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Körler Okulları'nda kullanılmaktadır. Bu sistem görme engelli/az gören kullanıcılarımızın bilgiye tam ve doğru ulaşmasını, daha etkili ve verimli çalışmasını sağlayacaktır. Üniversitemize böylesine işlevsel ve faydalı bir birimin kazandırılmasına vesile olan başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş olmak üzere üniversitemizin tüm yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Eğitim, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde Engelsiz Kütüphane Birimi Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:24:40. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde Engelsiz Kütüphane Birimi Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement