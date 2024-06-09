Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar - Son Dakika
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Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

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Sosyal medyada ''Köpekvelisi'' kullanıcı adlı bir kadın, Şanlıurfa'da iddiaya göre kuduz karantinası ilan edilen bölgedeki barınaktan 35 tane köpek alıp Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Kadının tepki çeken sözleri sonrası Ankara Valiliği harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada ''Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir.'' denildi. Köpekleri Ankara'ya yönlendiren ve kente getiren kişiler de yakalanarak gözaltına alındı.

09.06.2024 23:23
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Sosyal medyada bir kadının, iddiaya göre Şanlıurfa'da bir bölgedeki kuduz karantinasından 35 köpek kaçırıp Ankara'ya götürdüğünü söylemesi Ankara Valiliği'ni harekete geçirdi.

Sosyal medya platformu X'te yayılan bir videoda "Köpekvelisi" kullanıcı adını kullanan bir kadının, iddiaya göre Şanlıurfa'da kuduz karantinası altında tutulan 35 köpeği alıp Ankara'ya götürdüğünü ifade etmesi infiale yol açtı. Videonun sosyal medyada yayılması sonrası Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.

İDDİALAR İHBAR KABUL EDİLDİ

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul edildiğini ve ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini bildirdi.

"TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZA GEÇİRİLDİ"

Valilikten yapılan açıklamada, "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

"HAYVANLARI İLİMİZE YÖNLENDİREN VE GETİREN KİŞİLER YAKALANDI"

Valilikten yapılan ikinci bir açıklamada ise "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denildi.

Ankara\'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
Kaynak: AA

Ankara Valiliği, Sosyal Medya, Şanlıurfa, Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce: Sorumlular cinayete teşebbüs den yargılanmalı . Ayrıca . Hayvan severlerin bu konuda bir diyeceği de vardır. 65 2 Yanıtla
    Zafer El: önce bunlara insan sevgisi aşılamak lazım düşündürücüüü 13 0
  • İsmail Yavaş: Zabahleyin cezaevinde olur hasbam 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar - Son Dakika
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