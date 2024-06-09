Sosyal medyada bir kadının, iddiaya göre Şanlıurfa'da bir bölgedeki kuduz karantinasından 35 köpek kaçırıp Ankara'ya götürdüğünü söylemesi Ankara Valiliği'ni harekete geçirdi.
Sosyal medya platformu X'te yayılan bir videoda "Köpekvelisi" kullanıcı adını kullanan bir kadının, iddiaya göre Şanlıurfa'da kuduz karantinası altında tutulan 35 köpeği alıp Ankara'ya götürdüğünü ifade etmesi infiale yol açtı. Videonun sosyal medyada yayılması sonrası Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.
Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul edildiğini ve ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
Valilikten yapılan ikinci bir açıklamada ise "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar - Son Dakika
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