AFAD gönüllüleri eğitimlerini tamamladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde AFAD Gönüllüleri için akreditasyon eğitimi düzenlendi.

AFAD eğitmenlerinin katıldığı eğitimlerde 40 gönüllü teorik ve uygulamalı olarak afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilerek, afetin her evresinde etkin şekilde çalışmaları konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. İlk olarak teorik bilgiler alan gönüllüler, daha sonra ip bağlama yöntemlerini, AFAD aracında bulunan ekipmanların kullanım şekillerini öğrenci. Son olarak Aydın AFAD Merkezinde uygulamalı eğitim alan gönüllüler son olarak sınava tabi tutuldu.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şubesinin girişimleri ve Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün desteği ile amatör telsizciden sağlık çalışanına, otoyol çalışanından gazetecisine kadar 40 gönüllü AFAD eğitmenlerinde Aydın'da eğitilerek afetlere karşı müdahalede destek ve arama ekibi olarak akredite edildi.

AFAD Eğitmenleri Muhsin Soysal, İsmail Ünal, İsmail Sancak, Kemal Topal ve Huriye Çiftçi tarafından verilen eğitimlerde afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma vb. birçok faaliyetin nasıl yapılacağını öğrendi. Ayrıca Aydın Kızılay İlkyardım Müdürü Uzay Tok tarafından da ilkyardım eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı sınavlarla gönüllülerin bilgileri de ölçülürken son gün yapılan ve gerçeği aratmayan tatbikatta gönüllüler ter döktü. AFAD aracında bulunan tüm ekipmanların kullanımını eğitmenler gözetiminde tek başlarına kullanan gönüllüler sınavlardan da başarı notu alınca AFAD Gönüllüsü olarak Aydın'da bulunan 160 gönüllü arasına girmeyi başardı. Ülke genelinde de 6 bini aşan AFAD Gönüllüsüne ulaşıldığı belirtildi. Online eğitimlerini tamamlayan gönüllülerin sayının da bin 750'yi geçtiği ifade edildi.

Sağlık çalışanı Eda Ertekin eğitimle ilgili olarak "112 personeliyim. AFAD'la farkındalık eğitimi için gönüllü olmak istedim. Daha profesyonel ve daha aktif olabilmek için. Bu trafik kazalarına, yangınlara, depremlere gidebiliyoruz ama burada gönüllülük esas ve daha kaliteli bir profesyonel bir şekilde yardımcı olabilmek için katıldım. Enkazdaki yaralıların yerini tespit etmeyi, oradaki iş malzemelerinin nasıl kullanılabileceği, bir bayan olarak iş malzemelerinin çok fazla kullanmasını bilmiyorum ama buradaki eğitimin bana kattığı en büyük şey buydu. Hiltiyi ömrümde hiç kullanmadım ama bugün kullanmak nasip oldu. İnşallah nasip olmaz. Daha profesyonel bir şekilde daha kaliteli bir şekilde yardımcı olabilmek için katıldık" dedi.

Abdurrahman Sevgi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Nazilli Şubesi Yönetimi olarak Nazilli'deki AFAD Gönüllülerini bir araya getirip bu eğitimin alınmasında öncülük yaptıklarını ifade ederek, "Daha önce birçok yangında, depremde afet haberleşme gönüllüsü olarak görev aldık. Fakat bu konuda eksiklerimizi görüp daha da ileriye taşımak istedik. Bu yüzden AFAD'tan bir eğitim alarak en azından akredite olup daha da profesyonel hale getirmek istedik. Bu yüzden bu eğitimi alıyoruz. Yaklaşık bir haftadır eğitimlere devam ediyorduk. Bugün son günümüz. Sahada uygulamalı eğitimlerimizi alıyoruz şu an. Nasip olursa biraz daha profesyonel olarak bu işlere devam edeceğiz. Ama inşallah kullanmak zorunda kalmayız bu bilgileri" diye konuştu.

AFAD Hafif Arama Kurtarma Eğitmeni ve Teknisyeni Muhsin Soysal, "Gönüllülerle ilgili şu anda bir tatbikat çalışmasındayız. Hafif arama kurtarmanın içerisinde gönüllü eğitimlerimiz mevcut. STK'larımızı eğitiyoruz. Bu eğitimlerde afet öncesi ve sonrası eğitimi, profesyonel olarak çalışan ekiplerin nasıl çalıştığı, enkazda nasıl çalıştıklarını, organize işlemin nasıl bir işlem olduğunu, koordinasyonun kimde olduğunu AFAD ile beraber nasıl çalışması gerektiklerini gönüllülerimize anlatıyoruz. Biz AFAD olarak gönüllü arkadaşlarımıza araçlarımızdaki malzemeleri tanıttıktan sonra da bu malzemeleri çalıştırmasını, nasıl bunlarla çalışacaklarını, enkazda nelere dikkat etmeleri gerektiğini ikazlarla, uyarılarla anlatmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Aydın AFAD Eğitim Şube Müdürü Sinan Can ise "Bugün burada 2022 yılında verdiğimiz dördüncü etap gönüllülerimize uygulamalı ve yazılı sınavını yaparak eğitimlerini tamamlamış olacağız. Arkamızda görmüş olduğumuz ekibimiz AFAD gönüllülerinden oluşan dördüncü ekibimiz. Bu yıl 120 gönüllümüze bu eğitimleri verdik. Bugün de 2 grup halinde 40 kişiyle bu eğitimi tamamlıyoruz. ve gönüllü sayımızı 160'a çıkarıyoruz. Tabi AFAD Gönüllülük Sistemi 2018'den beri uygulanan bir sistem. Aydın'da da Aydınlı vatandaşlarımız gayet duyarlı. 6 bini aşkın gönüllümüz oldu toplamda. Online eğitimlerini tamamlayan gönüllülerimizde bin 750'yi geçti. Bugün bu grupla da 160 gönüllümüz Destek AFAD Gönüllülüğünü tamamlamış oluyor ikinci etabı. Yani artık bu arkadaşlarımız herhangi bir afet ve acil durumda bizimle beraber enkaza gelebilir bizimle beraber çalışabilir. ve bizim arkadaşlarımıza her türlü destek olabilecek vatandaşlarımız oldular. Bu eğitimlerimiz; ilk yardım, hafif arama kurtarma, barınma ve insani yardım ve yangın eğitimlerinden oluşuyor. 10 günlük bir saha eğitiminden sonra bu gönüllülerimiz Destek AFAD Gönüllüsü olarak isimlendiriliyor ve AFAD başkanlığımız tarafından da kimlik kartıyla sertifikalandırılıyorlar ve belgelendiriliyorlar. Daha sonra yapılacak bütün eğitimler, tatbikatlar ve bizim ekibimizin çıktığı görevlere katılarak, bilgiyi, tecrübelerini, birikimlerini geliştirerek Uzman AFAD Gönüllüsü aşamasında üçüncü etabı da tamamlamış oluyorlar. Bütün vatandaşlarımızı AFAD Gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Afetin her evresinde, öncesinde, sırasında ve sonrasında vatandaşlarımıza ihtiyacımız var. Bu konuda Aydınlı vatandaşlarımız e-devlet üzerinden girerek AFAD Gönüllülüğü konusunda başvuru yapmaları, yüz yüze eğitimlere katılamıyorlarsa bile en azından interaktif eğitimleri alarak afet ve acil durumlar hakkında temel bilgiler edinmelerini temenni ediyoruz." - AYDIN