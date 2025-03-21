Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve Hazırlık Semineri Gaziantep\'te Gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile JICA Türkiye Ofisi iş birliğinde "Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve Afetlere Hazırlık" konulu seminer Bayazhan Kent Meclisi Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminerde, afet üzerine Japonya ve Türkiye deneyimleri paylaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile JICA Türkiye Ofisi'nin ortaklaşa düzenlediği seminerde, afetlere hazırlık ve afet sonrası sağlık hizmetlerinin önemi vurgulandı. Bayazhan Kent Meclisi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Japonya ve Türkiye'nin deneyimlerinden yola çıkarak, ihtimal afet durumlarında koordinasyon ve müdahale süreçlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Etkinlik, her iki ülkenin teknik ve operasyonel bilgi birikimini bir araya getirerek, şehirlerin daha dirençli hale gelmesine yönelik stratejilerin konuştuğu önemli bir platform oluşturdu.

"Dirençli şehirler kapsamında JICA ile çok sıkı çalıştık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılışta yaptığı konuşmada 2014 yılından bu yana JICA ile önemli iş birliklerine imza attıklarına dikkati çekerek, "JICA ile iş birliklerimize devam ediyoruz. Dirençli şehirler kapsamında JICA ile çok sıkı çalıştık. Japonların iş birliğini her zaman çok önemsedik. Onların bizlere vereceği teknik destekleri hiçbir zaman göz ardı etmedik. 6 Şubat depremlerinde hem arama kurtarma çalışmalarında hem Oğuzeli'nde kurdukları Sahra hastanesinde çok önemli destekler aldık. Bu konuda da JICA'ya ve Japon hükümetine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Dirençli şehir için paydaşlarımızla birlikte yol yürümemiz gerekiyor"

Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Başkan Fatma Şahin, "Sağlıklı ve dirençli şehir olma hedefimiz var. Pandemide bunu gördük. Aldığımız nefesi vereceğimizin garantisi yoktu. Binlerce insanımızı bir virüs nedeniyle kaybettik. O yüzden bizim akıllı şehir, dirençli şehir, yeşil şehir hedefine ulaşırken bütün paydaşlarımızla iş birliği yaparak yol gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında hangi kurumun hangi görevi üstleneceğine dair yol haritasının belli olduğunu aktaran Şahin, "Bugün burada yapılan seminer deprem sonrasındaki planlamalar için önemli çıktılar ortaya koyacak. Bu sayede ihtimal bir afet durumunda kurumlar ve bireyler daha entegre hareket ederek kargaşanın önüne geçilecek" ifadelerine yer verdi.

Nurdağı- İslahiye hattındaki öğrencilere ilk yardım çantası dağıttıklarının altını çizen Şahin, "Deprem sırasında yapılması gerekenlere ilişkin öğrencilere eğitimler verdik. Ama bu çalışmaları kendi içerisinde koordineli hale getirmek önemli ve biz bunun planlamasını yapmak için çaba sarf ediyoruz. Bugünkü seminerde ele alınacak her bir konu bu hedefimizi gerçekleştirmek adına bizlere destek olacak. Şehrin 2 milyonluk nüfusunun gündemine buradaki çıktıları aldığımız zaman afete yönelik tutum çok daha planlı bir hale gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

Japonya ve Türkiye arasında daha güçlü bir ilişki oluşursa bundan onur duyarım

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe ise yaptığı konuşmada bu seminerin tüm alanda hazırlıklı olmak için sistemlerin konuşulması konusunda fırsat olduğunu düşündüğünü belirterek, "Sağlık Bakanlığına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seminer gerçekten içime sindi. Gaziantep şehri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ile iş birliği aldık. Japonya ve Türkiye arasında daha güçlü bir ilişki kurmaya devam edebilirsek bununla onur duyarım" diye konuştu.

Genel değerlendirme ve bundan sonra jica ile yapılacak iş birlikleri için ortak çalışma konusunda olumlu görüş belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Müdahale Başkanlığı UMKE Personeli Ömer Aksoy, Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD) Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu, AAHD Adana ve Güneydoğu Temsilcisi Dr. Turgut Arpacı, Japonya'nın JDR Ekibinin Tıbbi Bakım Koordinasyon Departmanı Başkanı Dr. Jiro Oba ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Mikail Özdemir, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler sundular. Ayrıca, seminerde Türkiye'de uygulanan tıbbi müdahale ve organizasyon çalışmalarının yanı sıra, Japonya'nın afet yönetimi deneyimleri de katılımcılara aktarıldı.

Seminerin, afet sonrası planlamalarda yol gösterici çıktılar üreteceği ve tüm paydaşların entegre bir şekilde hareket etmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Gaziantep'in 2 milyonluk nüfusuna yönelik yapılacak çalışmalarda, afete hazırlık ve müdahale stratejilerinin daha planlı bir biçimde uygulanmasının önemi belirtildi.

Gaziantep Kent konseyi Başkanı Erdem Güzelbey de kapanış konuşmasında ileriki süreçlerde JİCA ile yapılacak iş birlikleri konusunda olumlu görüşlerini bildirdi. Program aile fotoğrafı ile sona erdi. - GAZİANTEP