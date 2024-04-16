Afyonkarahisar\'da Bayram Tatili Boyunca 4 Milyon Araç Geçişi

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Türkiye'nin en önemli kavşak kentlerinden birisi konumunda olan Afyonkarahisar'dan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 4 milyonun üzerinde araç geçişi olduğu belirtildi.

9 günlük bayram tatili boyunca Afyonkarahisar üzerinden geçiş yapan araç sayısı konusunda son yılların rekoru kırıldı. Emniyet ve jandarma kayıtlarına göre kentten tatil boyunca yaklaşık 4 milyon 100 bin aracın geçiş yaptığı kaydedildi. Araç geçişlerinin en fazla Antalya, İzmir, Denizli ve İstanbul yönüne olduğu belirtilirken, geçişlerin büyük çoğunluğunun transit şeklinde olduğu ifade edildi. Geçiş yapan araçlarda yolculuk yapan bazı kişilerin ise kent merkezine giriş yaptıkları ve özellikle kentin en önemli lezzetlerinden olan kaymaklı ekmek kadayıfı, sucuk ve lokum gibi ürünler alarak alışveriş yaptıkları belirtildi. - AFYONKARAHİSAR