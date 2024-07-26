Ağrı'da İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika
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Ağrı'da İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Tepki

Ağrı'da Milli İrade Platformu ve Kudüs Platformu üyeleri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasına ve ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi. Soykırıma destek veren çifte vatandaşların yargılanıp mallarına el konulması ile ilgili HÜDA PAR'ın Meclise sunduğu kanun teklifine destek veren sivil toplum kuruluşları da Gazze'deki soykırımı unutturmamak adına HÜDA PAR'ın kanun teklifine herkesin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

26.07.2024 20:38
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Ağrı'da Milli İrade Platformu ve Kudüs Platformu üyeleri, yaptıkları basın açıklaması ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasına ve ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Merkez Camii önünde toplanan vatandaşlar, soykırımcı ve savaş suçlusu olarak nitelendirdikleri İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kogresi'nde konuşma yapmasına ve konuşmasının ABD'li parlamenterler tarafından ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Milli İrade Platformu ve Kudüs Platformu Başkanı Turgut Özmüş, " Gazze'deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınırken, ABD, İsrail Başbakanı soykırımcı, savaş suçlusu Netanyahu'yu ülkesine davet etmiş, ABD parlamentosunda konuşma imkanı sunmuştur. Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler, ABD'li parlamenterler tarafından sık sık çoğunlukla da ayakta alkışlanmıştır. ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya'sının Reichstag'ı gibi yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD'nin 'demokrasi' ve 'özgürlük' maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir. İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresi'ni bu eylemden ötürü şiddetle kınıyoruz. Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de, Türkiye Filistin mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir. Milli İrade Platformu olarak zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı sürdüreceğiz. Filistin ve Gazze'nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın yardımı yakındır, nice zayıf topluluklar güçlü topluluklara galip gelmiştir ve şüphesiz hakikat er ya da geç zafer kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Soykırıma destek veren çifte vatandaşların yargılanıp mallarına el konulması ile ilgili HÜDA PAR'ın Meclise sunduğu kanun teklifine destek veren sivil toplum kuruluşları, Gazze'de devam eden soykırımı unutturmamak adına HÜDA PAR'ın kanun teklifine herkesin destek vermesi gerektiğini de vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Tepki - Son Dakika

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