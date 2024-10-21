Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2 Gerçekleşti - Son Dakika
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Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2 Gerçekleşti

Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2 Gerçekleşti

AİÇÜ öncülüğünde Tuzluca Tuz Terapi Merkezi'nde sağlık konuları tartışıldı.

21.10.2024 09:28
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin (AİÇÜ) ev sahipliğinde, Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi ve Iğdır Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen "Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2", Tuzluca Tuz Terapi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tuzluca Tuz Terapi Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Daharlı, AİÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ'nün gelişim süreci, Tıp Fakültesi'nin 2018 yılında kurulmasından bu yana elde edilen başarılar hakkında bilgi verdi, bu yıl ilk mezunları vermiş olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl Ağrı'da ilk kez öğrencileri ağırlayan Tıp Fakültesinin, bu yıl birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin eğitimlerini Ağrı'da sürdürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Karabulut, tuz terapisi ve yüksek rakımın sağlık üzerindeki etkilerinin tartışıldığı bu özel sempozyumda, bölgenin coğrafi ve doğal kaynaklarının sağlık bilimleri açısından sunduğu fırsatlara ışık tutulduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Karabulut, "Sevgili genç araştırmacılara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu yıl Nobel Fizik Ödülü, Yapay Sinir Ağlarıyla Makine Öğrenimini mümkün kılan keşiflerine verildi. Yani yapay zekanın temelini oluşturan modelleme çalışmalarına verildi. Yapay Zeka, Kuantum bilgisayarlar ve Tıp bilimleri arasında devrim niteliğinde gelişmeler olacağına inanıyorum. Yapay Zeka, Kuantum Hesaplama ve Toraks Alanları arasında, tıp teknolojilerinin daha hızlı, daha hassas ve kişiselleştirilmiş hale gelmesini sağlayabilir. Kısaca Kuantum bilgisayarlar, Yapay Zekanın işleyişini hızlandırarak tıbbi görüntüleme, ilaç keşfi, simülasyonlar ve tahmin modellerinde yeni gelişmeler gösterebilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, sempozyum başkanı AİÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün'e, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk'e, Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Daharlı'ya, Iğdır Üniversitesi yönetimine ve sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Sempozyumda konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akgün, AİÇÜ ve Iğdır Üniversitesi'nin katkıları ile Tuzluca Tuz Terapi Merkezi'nde ikincisini gerçekleştirdikleri sempozyumda, tuzun akciğer sağlığı üzerindeki olumlu etkileri üzerine bilgi paylaşımı yapılacağını kaydetti. Prof. Dr. Akgün, "Sempozyumda, yüksek rakımın insan sağlığına, uyku kalitesine ve KOAH hastalığına etkileri değerlendirilecektir. Bu bilimsel bulguların, özellikle bölgenin coğrafi özellikleriyle ilişkili sağlık sorunlarına ışık tutacağına inanıyorum" dedi.

Türk Toraks Derneği'nin önceki başkanlarından, ülkemizi uluslararası birçok platformda başarıyla temsil eden ve Avrupa Parlamentosu Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Projesi (EIP on AHA) Türkiye sorumlusu ve şu anda dünya genelinde astım tedavisine rehberlik eden Küresel Astım Girişimi (Global Initiative for Asthma,- GINA) Dünya BOARD Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, da astım tanı ve tedavi merkezlerinde kaydedilen en son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Sempozyumda, Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Daharlı ve Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi de düzenlenen sempozyumla ilgili birer konuşma gerçekleştirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oya İTİL ile Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Leyla Sağlam'ın oturum başkanlığı yaptığı sempozyumda, Iğdır Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Tekin Sancar "Tuz Mağaralarının KOAH Hastaları Üzerine Etkisi", AİÇÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Funda Ekimci Deniz "Yüksek İrtifanın İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi", Acıbadem Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Yüksek İrtifa ve Uyku", Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nurdan Köktürk "Yüksek İrtifa ve KOAH", Celal Bayar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu "GINA 2024. Astım Tanı ve Tedavisinde Güncel Gelişmeler" başlıklı birer sunum yaptı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2 Gerçekleşti - Son Dakika

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