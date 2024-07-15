Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi\'nde \'Direniş! Bedir\'den Çanakkale\'ye! 15 Temmuz\'dan Gazze\'ye\' Konferansı Düzenlendi

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Direniş! Bedir'den Çanakkale'ye! 15 Temmuz'dan Gazze'ye" konferansı düzenlendi

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, Araştırmacı-Yazar Seyfullah Şenel konuşmacı olduğu "Direniş! Bedir'den Çanakkale'ye! 15 Temmuz'dan Gazze'ye" konferansına, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Protokolü, akademisyen ve idari personel ile vatandaşlar katıldı. Prof. Dr. Karabulut, protokol üyeleri ile konferans öncesinde 15 Temmuz Resim Sergisi'ni ziyaret etti.

Konferansta konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, hain FETÖ/PDY terör örgütünün darbe teşebbüsünde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimizin bu karanlık geceyi demokrasiye ve özgürlüklere olan inancını güçlendiren bir direnişle karşıladığını belirtti.

İnsanların yaşadığı toprakların her zaman onların şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "İbn-i Haldun, Mukaddimesinde 'Coğrafya kaderdir' demektedir. Bu topraklar bizim kaderimiz olduğuna göre, burada birlik-beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamak ve her metrekaresinde bir medeniyetin ortaya çıktığı bu aziz vatanda güçlü olmak zorundayız ki, 15 Temmuzları bir daha yaşamayalım" dedi.

Prof. Dr. Karabulut, "Bu millet, tankın, topun, tüfeğin, F16 uçaklarının karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikildi. Bu yüce millet, tarih boyunca kendisine karşı girişilen darbeler zincirinin son halkası olan FETÖ/PDY ihanetinde, 15 Temmuz Gecesi şehitleriyle ve gazileriyle top yekün gösterilen cesaret, dirayet, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazdı. Bu devlet kendisine silah çekene, vatandaşına kurşun sıkana, vatandaşının üzerine tankla-topla yürüyene, bomba yağdırana hak ettiği cezayı verdi ve vermeye devam etmek zorundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, dirayeti ve cesareti ile halkımızın kenetlenmesi bu hain silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağlamış, böylelikle Türkiye, terör belasından kurtulmak için büyük mesafe kat edebilmiş, bugün Ayasofya'ya vurulan zincirleri kırabilmiştir. Ayasofya, yine bir darbe sonucu birinci saltanatında tahttan indirilen Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirası, Fethin kutlu sembolü, tam bağımsızlığımızın bir nişanesidir" diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, "15 Temmuz'da olduğu gibi bizler çalışır gerekeni yaparsak, Rabbimizin de yardımına mazhar oluruz. Bu duygularla, 15 Temmuz Gecesi darı bekaya yürüyen şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Türkiye'de duruşuyla, verdiği konferanslarla örnek bir insan olan kıymetli Seyfullah Şenel kardeşimiz ile tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor, kendisine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün artık direniş değil, diriliş günüdür. Rabbim bir daha 15 Temmuz'ları bu aziz millete yaşatmasın diye dua ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi Zaferimiz kutlu olsun!" diye konuştu.

"Direniş! Bedir'den Çanakkale'ye! 15 Temmuz'dan Gazze'ye" konferansında konuşan Araştırmacı-Yazar Seyfullah Şenel, "15 Temmuz'da hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde birçok vatandaşımız canını feda etmiş, birçoğu da yaralanmıştır. Ancak bu fedakarlıklar, milletimizin birlik ve beraberlik içinde olmasıyla taçlanmıştır. Siyasi görüş, etnik köken, dini inanç farkı gözetmeksizin Türk milletinin bir olduğunda darbeci zihniyete ve tüm dünyaya neler yapabileceğini göstermiştir. Bugün ve yarın ihtiyacımız olan ise; 15 Temmuz günü sahip olduğumuz 'Direniş' ruhu ve 16 Temmuz sabahı sahip olduğumuz sorumluluk bilincidir. Türkiye'nin gerçek gücü, birlik ve beraberliğindedir. Uçakların, helikopterlerin, silahların önüne imanından aldığı güçle çıkan kahraman halkımız, Çanakkale'de ortaya koyduğu ruhu 15 Temmuz'da bir kez daha sergilemiştir" dedi.

Konferans, Prof. Dr. Karabulut'un Araştırmacı-Yazar Seyfullah Şenel'e teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - AĞRI