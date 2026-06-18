Ağrı\'da Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası için geri sayım başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle 3-4-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ağrı'da düzenlenecek Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası için hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Motor sporlarının adrenalin dolu atmosferini Ağrı'nın doğal güzellikleriyle buluşturacak organizasyon, Türkiye'nin farklı şehirlerinden sporcuları ve izleyicileri ağırlayacak. Şampiyonanın gerçekleştirileceği TRT Park alanında yoğun bir hazırlık süreci yürütülüyor. Ağrı Vali Yardımcıları Bülent Şimşek ve Tuncay Karataş, parkuru yarışmaya hazır hale getirmek amacıyla yapılan teknik düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelere Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de eşlik ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TRT PARK ALANINDA HAZIRLIKLAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası öncesinde Ağrı'da hazırlıklar titizlikle yürütülüyor. Organizasyonun önemli etaplarından birine ev sahipliği yapacak TRT Park alanında parkur düzenlemeleri, teknik altyapı çalışmaları ve yarış güvenliğine yönelik hazırlıklar devam ediyor. Sporcuların en iyi şartlarda yarışabilmesi için parkurda gerekli kontrollerin yapıldığı ve eksiklerin giderildiği belirtildi. Ağrı Vali Yardımcıları Bülent Şimşek ve Tuncay Karataş, yarış alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sırasında parkurun fiziki durumu, yarış güzergahı, izleyici alanları, güvenlik tedbirleri ve organizasyon sürecine ilişkin detaylar değerlendirildi. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de hazırlıkların şampiyona tarihine kadar eksiksiz şekilde tamamlanması için çalışmaların koordineli biçimde sürdüğünü ifade etti. İl Müdürü Çelebi, Ağrı'nın böylesine prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmasının spor turizmi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Çelebi, Valilik öncülüğünde Türkiye Motosiklet Federasyonu ile koordineli şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, Ağrı halkını ve sporseverleri bu büyük heyecana ortak etmeyi hedeflediklerini söyledi.

ŞAMPİYONA AĞRI'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ MOTOR SPORLARIYLA BULUŞTURACAK

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Ağrı'nın doğal güzelliklerini motor sporlarının heyecanıyla bir araya getirecek. Organizasyon kapsamında sporcular, farklı zemin yapıları ve doğal parkurlarda mücadele edecek. TRT Park, Diyadin Kanyonu, Ağrı Dağı ve Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı gibi kentin önemli noktalarının programda yer alması, şampiyonaya hem sportif hem de turistik bir değer kazandıracak. Ağrı'nın sahip olduğu doğal yapı, dağlık alanlar, kanyonlar ve tarihi mekanlar, enduro ve ATV branşları için dikkat çekici bir atmosfer oluşturuyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonun, kentin tanıtımına da önemli katkı sağlaması bekleniyor. Şampiyona sayesinde Ağrı'nın spor turizmi potansiyelinin daha geniş kitlelere duyurulması hedefleniyor. Yetkililer, hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirterek, organizasyonun güvenli, düzenli ve yüksek katılımlı şekilde gerçekleştirilmesi için tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti. Ağrı'da düzenlenecek bu büyük spor etkinliğinin, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne olması bekleniyor.

PROGRAM 3 TEMMUZ'DA TRT PARK'TA BAŞLAYACAK

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın program akışı da belli oldu. Organizasyon, 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00'da TRT Park'ta başlayacak. Şampiyonanın ikinci günü olan 4 Temmuz 2026'da saat 09.00'da Diyadin Kanyonu etabında heyecan devam edecek. 5 Temmuz 2026 tarihinde ise saat 09.00'da Ağrı Dağı etabı gerçekleştirilecek. Şampiyona, 5 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00'de Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan alanlarda yapılacak program, sporcuların performansını sergilemesinin yanı sıra izleyicilere de adrenalin dolu anlar yaşatacak. Ağrı'da düzenlenecek organizasyona tüm halk davet edilirken, şampiyonanın kente sportif, kültürel ve turistik açıdan hareketlilik kazandırması bekleniyor. Yetkililer, hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Ağrı'nın motor sporları alanında önemli bir organizasyona başarıyla ev sahipliği yapacağını belirtti.