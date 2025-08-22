Münevver Hanımlar Yurdunun Temeli Atıldı - Son Dakika
Münevver Hanımlar Yurdunun Temeli Atıldı

Münevver Hanımlar Yurdunun Temeli Atıldı
22.08.2025 09:05  Güncelleme: 09:07
Abdurrahmangazi Vakfı'nın "Münevver Hanımlar Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu"nun inşaat temeli yapılan törenle atıldı.

Abdurrahmangazi Vakfı'nın "Münevver Hanımlar Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu"nun inşaat temeli yapılan törenle atıldı. AGV'nin Şehit Bahattin Yıldız Erkek Öğrenci Yurdu'nun hemen yanında temelleri atılan kız öğrenci yurdunun bir kısmı da hanımların İslami ilimlerde öğrenim alacakları medrese olacak.

Temel atma töreni Ayasofya Cami imamı Bünyamin Topçuoğlu'nun okuduğu Kuran tilavetiyle başlandı. AGV Başkanı Abdulkadir Karataş'ın açılış konuşmasından sonra mikrofona gelen AGV Onursal Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ağırman, İstanbul için Eyüp Sultan, Ankara için Hacı Bayram Veli, Bursa için Emir Sultan ne ise Erzurum için de sahabe şehit Abdurrahman Gazi odur. Biz de Allah yolunda hizmet etmesini murat ettiğimiz vakfımıza Abdurrahman Gazi adını vermiştik. Yüksek öğrenim erkek yurdumuzun temelini attığımız gün arkadaşımız Bahattin Yıldız Afganistan'daki öğrencilere yardım için giderken uçak düşmesi sonucu şehit olunca onun adını verdik. Evi, yuvayı kuran, evlatlarımızın ilk muallimi olan hanımların İslami eğitim alacakları medresemizin ve yurdumuzun adını da "nurlu, entelektüel, aydınlanmış, ışık saçan" anlamlarına gelen "Münevver" koyuyoruz. Evet, hizmet binamızın adı "Münevver Hanımlar Yüksek Öğrenim Kız Talebe Yurdu" olacak. Hizmet almak isteyen her hanıma burada İslami eğitim de verilecek. Yurdun yapımına en büyük desteği Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen vermiştir. Huzurlarınızda Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Başkan Sekmen: "Her zaman destek olacağız"

Daha sonra konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mustafa Ağırman hocanın projeyi kendisine tanıtmasından sonra her türlü desteği vereceğine dair taahhütte bulunduğunu söyleyerek aynı taahhüdü törene katılanların huzurunda bir kez daha yineledi ve milletin milli ve manevi değerlerini yaşatacak her hizmeti desteklediklerini ifade ederek AGV Münevver Hanımlar Kız Öğrenci Yurdunun hayırlı olmasını diledi. Temel atma töreninde Erzurum Milletvekili Selami Altunok'un yaptığı konuşmadan sonra Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can dua ettikten sonra yurt inşaatının temeline ilk harç döküldü. Temel atma törenine Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve M. Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyyan Keleş, İl Müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, erzurum, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Yerel Haberler

Münevver Hanımlar Yurdunun Temeli Atıldı
