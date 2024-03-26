Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Silivrikapı Anne Çocuk Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Silivrikapı Anne Çocuk Merkezi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların ve çocukların bir arada zaman geçirebileceği farklı el becerilerini geliştirebileceği merkezleri desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy'de bulunan bir oyuncak fabrikasını ziyaret etti. Bakan Göktaş, burada kadın çalışanlar ile bir araya gelerek sohbet etti. Göktaş'a AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy Gençlik Kolları Başkanı Ercan Döner, eşlik etti. Buradaki ziyaretini tamamlayan Bakan Göktaş ardından Silivrikapı Anne Çocuk Merkezine geçti. Bakan Göktaş'a Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve protokol üyeleri eşlik etti. Ziyaretinde bir konuşma yapan Bakan Göktaş, "Fatih bizim için çok kıymetli bir ilçe. Fatih Sultan Mehmet'ten alıyor ismini. Aynı zamanda UNESCO kültürel miras şehri ve burada bu güzel yerde, bu güzel tarihi merkezde hem bir millet bahçesi kurulması hem de bu güzel hizmetin kadınlara, çocuklara, ailelere kazandırıldığı için kıymetli başkanımız Ergün Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kütüphaneler çocuklarımızın en verimli zaman geçirebileceği yerler. Mahallenizde hem bir kütüphane hem de atölyeleri bir araya getiren; çocukların, gençlerin, annelerin zaman geçirebileceği bu kıymetli mekanlar bizler için çok kıymetli" dedi.
"Eser ve hizmet belediyeciliğinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğimize yürekten inanıyorum"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların ve çocukların bir arada zaman geçirebileceği farklı el becerilerini geliştirebileceği merkezleri desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini belirten Bakan Göktaş, "Bu minvalde başkanımızın kurduğu bu güzel eseri bu kıymetli kütüphaneyi aynı zamanda Aile Destek Merkezini Fatih'e kazandırdığı için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Burada tabii ailelerin çok farklı zaman geçirebileceği atölyeler var. Pastacılık, aşçılık, el becerilerini geliştirebilecekleri farklı atölyeler var. Arkeoloji havuzu varmış kıymetli başkanım. Bunlar hem beni hem çocuklarımızı, ailemizi heyecanlandıran atölyeler. İnşallah önümüzdeki dönemde de eser ve hizmet belediyeciliğine devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu güzel eserler hem Fatih'e hem İstanbul'umuza kat kat arttırılması ve kazandırılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
"Mutlu çocukluk geçiren çocukların yaşadığı bir ülkenin geleceği de güzel olur"
Görev yaptığı 5 yıl boyunca en önemsediği alanın çocuklar olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bir şehrin çocukları mutlu ise o şehrin bugünü de yarın da güzel olur. Sadece bugünü güzel olmaz. Mutlu çocukluk geçiren çocukların yaşadığı bir ülkenin geleceği de güzel olur. Onun için ben yaklaşık beş yıldır belediye başkanlığı yaptığım bu dönemde en çok uğraştığımız alan çocuklarımız oldu. Gençlerin ve yine kadınların şehir içerisinde daha rahat yaşamaları için faaliyetler yapmaya çalıştık. Dünyanın bütün kentlerinde, iyi şehir tanımı yapılırken şöyle bir şey ortaya çıkar. Şehir; çocuklara, gençlere, kadınlara hassas. Aslında genç kadınların içinde rahat hareket edebildiği şehirler. İyi şehirlerdir. Çocuklara avantaj sunan şehirler, iyi şehirlerdir. Biz de tarihi bir bölge olmasına rağmen Fatih'imizde bununla alakalı ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz alan da UNESCO Dünya Miras Alanı. Burada yaşayan değerli komşularımız biliyor. Burada üzerinde binalar, gecekondular, farklı amaçla kullanılan yerler vardı. Tamamını kamulaştırarak vakıflarda olan yerleri de yine üzerindeki binaların haklarını vererek bu bölgeyi boşalttık. ve Allah'a şükür hem UNESCO prensipleri de doğrultusunda bir boş alan haline getirdik. Hem de burayı Fatih'teki çocukların ve kadınların kullanacağı bir merkez haline çevirdik. Yaklaşık beş altı bin metre kare" diye konuştu.
"Kentin en kötü alanları, en nitelikli alanı haline dönüşüyor"
Silivrikapı Anne Çocuk Merkezi'nin kadınlar ve çocukların kullanabileceği önemli bir merkez olduğunu söyleyen Turan, "Sur diplerinden temizlenmesiyle kentin en kötü alanları, en nitelikli alanı haline dönüşüyor. ve biz dün burada bir kadının, bir çocuğun asla geçmesi mümkün olmayan yerlerde işte onları hem rahatlıkla buradaki kardeşlerimiz biliyor. Şu anda çocuklarımızın cıvıltısıyla, sesleriyle buralar yankılanıyor. Benim için belediye başkanlığının en güzel günleri çocuklarla geçirdiğim günler. Bu duygularla bu bahar etkinliğimiz Allah'a şükür bugün de hakikaten bahar gibi bir günde bir araya geldik. Hayırlı olsun. Buraya kullanacak olan kadınlar ve çocuklar için önemli bir merkez. İçinde çok güzel bir çocuk kütüphanemiz var. Gerçekten iyi bir kütüphane yaptık" dedi. - İSTANBUL
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