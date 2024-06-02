Ailelerin heyecanlı LGS bekleyişi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ailelerin heyecanlı LGS bekleyişi başladı

Eskişehir'de Liselere Geçiş Sistemi sınavı nedeniyle öğrenciler ve aileler büyük bir heyecan yaşıyor. Sınav başladıktan sonra anne ve babalar, evlatlarının başarılı olması için cep telefonlarından Kur'an-ı Kerim okuyor. Sınav öncesi veliler, okul kapılarında nöbete başlayarak çocuklarını bekliyor. Öğrenciler ise sınav sonrası bir boşluk hissi yaşayacaklarını ve kitaplarını bir odaya kapatmayı düşündüklerini belirtiyor.

02.06.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ailelerin heyecanlı LGS bekleyişi başladı

Öğrenciler sınav salonlarında, aileler de okul bahçelerinde ter döktü

Veli İsmail Özcan:

"Çocuğumuzdan önce biz heyecanlıyız"

Veli Nuri Doğan:

"Hazırlık sürecinde dershane, okul ve evdeki çalışmalar derken çok yoğunduk ama artık bitirdik"

Öğrenci Eylül Diren Doğan:

"Sınavdan sonra bir boşluğum olacak ve kitaplarımı kesinlikle bir odaya kapatmayı düşünüyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Liselere Geçiş Sistemi sınavı nedeniyle hem öğrenciler hem de aileler büyük bir heyecan yaşarken, sınav başladıktan sonra anne ve babalar evlatlarının başarılı olması için cep telefonlarından Kur'an-ı Kerim okudu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde ortaokul son sınıf öğrencilerinin gideceği liselerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen LGS sınavı, saat 9.30'da başladı. Bu yıl da yüzbinlerce öğrencinin başvuru yaptığı sınava aylarca yoğun bir hazırlık yapan öğrenciler büyük heyecan yaşarken, aileler de çocuklarına ortak oldu. Sınava geç kalmamak için erken saatlerden itibaren okul kapılarında nöbete başlayan veliler, sınava uğurladıkları öğrencilerini dakikalarca dışarıda bekledi. Bu esnada bazı aileler getirdikleri kamp sandalyelerinde oturup çay içerken, bazı anneler de beklerken ya örgü ördü ya da telefonlarından evlatlarının başarılı olması için Kur'an-ı Kerim okudu. Toplam 2 oturum şeklinde uygulanacak ve 155 dakika sürecek LGS sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.

"Çocuğumuzdan önce biz heyecanlıyız"

Kızı LGS'ye giren İsmail Özcan, "Sabah buraya geldik ve çocuğumuzdan önce biz heyecanlıyız. İnşallah sınavı iyi geçer, güzel okulları tuttururlar. Çocuğumuzla beraberiz. Onun okumasını, büyük bir adam olmasını ve kendisini kurtarmasını isteriz. Kızım polislik ya da sağlık üstüne okumak istiyor" dedi.

"Hazırlık sürecinde dershane, okul ve evdeki çalışmalar derken çok yoğunduk ama artık bitirdik"

Hazırlık sürecinin çocuklar için zor geçtiğini ifade eden veli Nuri Doğan, "Gençlik çağlarının 1 yılını böyle ders çalışarak geçirdiler, umarım LGS'yi kazanır. Kazanamazsa da önemli değil, her şeyden önce kızım. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Kızım, fen Liselerini düşünüyor. Umarım da sınav düşündüğü gibi geçer ve herkes istediği yeri tutturur. İyi bir gelecek onların olsun. Sınava hazırlanırken dershane, okul ve evdeki çalışmalar derken çok yoğunduk ama artık bitirdik. Sonunda önümüzdeki şeylere bakacağız" şeklinde konuştu.

"Sınavdan sonra bir boşluğum olacak ve kitaplarımı kesinlikle bir odaya kapatmayı düşünüyorum"

Sınava giren öğrencilerden birisi olan Eylül Diren Doğan ise, heyecandan çok stres ve yetiştirememe korkusu olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Ne yapacağımı bilmiyorum ama umarım yaparım. Benim için süreç çok yorucuydu. Dershane, deneme sınavları, okul ve özel dersler derken yoğun geçti. LGS'ye hazırlanırken eksik konular oldu. Son döneme kadar bir sürü konular birikiyor. Puanımın üstüne çıkmayı hedefliyorum. Olursa ilk Atatürk Lisesi'ni, olmazsa da ETİ Sosyal Bilimler Lisesi'ni düşünüyorum. En yüksek de EYALE'yi tutturabileceğimi düşünüyorum. Sınavdan sonra bir boşluğum olacak ve kitaplarımı kesinlikle bir odaya kapatmayı düşünüyorum. 8'inci sınıf kitaplarına bakmamayı ve telefonu kapatmayı düşünüyorum. Özellikle kimse beni aramasın, 'Sınav nasıldı' falan diye sormasın. Eve gidip uzanmak, sadece dinlenmek istiyorum. Açıkçası hepimiz için zor bir süreçti ve çok stres yaşıyoruz. Kimseye stres yapın yapmayın demiyorum, inşallah hepimiz başarırız ve istediğimiz yerlere girebiliriz."

Kaynak: İHA

Eskişehir, LGS, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ailelerin heyecanlı LGS bekleyişi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:07 İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
09:00 İstanbul Küçükçekmece’de bina çöktü Enkaz altında kalanlar var İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:51 İstanbul’da tekne battı, içindekiler ölümden döndü İstanbul'da tekne battı, içindekiler ölümden döndü
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
23:49 İsrail’de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu’ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz
22:27 ABD’de FETÖ’cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 10:44:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ailelerin heyecanlı LGS bekleyişi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement