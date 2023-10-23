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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan "Büyük Filistin Mitingi" - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan "Büyük Filistin Mitingi"

Son Güncelleme: 23.10.2023 13:26

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Büyük Filistin Mitingi" gerçekleştirecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Büyük Filistin Mitingi" gerçekleştirecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü Yeşilköy'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek. İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin'e destek olmak için gerçekleştirilecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Büyük Filistin Mitingi'ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak. Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge, İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan 'Büyük Filistin Mitingi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan "Büyük Filistin Mitingi" - Son Dakika
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