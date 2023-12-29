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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Malatya'da kamu yatırımları devam ediyor - Son Dakika
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Malatya'da kamu yatırımları devam ediyor

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da kamu yatırımlarına devam edildiğini ifade ederek, Çevik Kuvvet-Özel Harekat Müdürlüğü, Arguvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kademe Binası gibi projelerin 2024 yılı yatırım programına alındığını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Malatya\'da kamu yatırımları devam ediyor
29.12.2023 - 10:34,
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da kamu yatırımlarına devam edildiğini ifade ederek, Çevik Kuvvet-Özel Harekat Müdürlüğü, Arguvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kademe Binası gibi projelerin 2024 yılı yatırım programına alındığını söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'nın imar ve ihyası için çalışmalarını aralıksız sürdüren Milletvekili Ölmeztoprak, depremlerden etkilenen ilçe emniyet müdürlükleri ile Çevik Kuvvet-Özel Harekat Müdürlüğü hizmet binası projelerini görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, İçişleri Bakanlığı yatırım programında yer alan projelerde Arapgir İlçe Emniyet Müdürlüğü lojmanlı Hizmet Binası'nda geçici kabul gerçekleştiğini belirterek, Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında devam eden çalışmalarda fiziki gerçekleşmenin yüzde 18 seviyesinde olduğunu kaydetti. Yeşilyurt Sanayi Polis Merkezi Amirliği hizmet binasındaki fiziki gerçeklemenin ise yüzde 28 seviyesine ulaştığını aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, "Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü yapım ihalesi 27 Aralık'ta gerçekleşti ve süreç devam ediyor. Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Malatya Polis Okulu projeleri 2024 yılı ilk yarısında inşaat aşamasına geçiyor. Malatya Bölge Özel Harekat Müdürlüğü binasında geçici kabul gerçekleşti. Polis evi binası yüzde 60 fiziki seviyede, Sümer Polis Merkezi Amirliği geçici kabulü yapıldı" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt ve Akçadağ Hükümet Konakları için de çalışmaların sürdüğünü belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Çevik Kuvvet-Özel Harekat Müdürlüğü, Arguvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kademe Binası gibi projeler 2024 yılı yatırım programına alınmıştır ve yatırım teklifleri yapılmıştır. Malatya'mıza sağlanan kesintisiz desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Malatya'da kamu yatırımları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Malatya'da kamu yatırımları devam ediyor - Son Dakika
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