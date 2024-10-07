Ak Parti Rize İl Örgütü'nden Filistin'e Destek Açıklaması: "İsrail Durdurulmalıdır" - Son Dakika
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Ak Parti Rize İl Örgütü'nden Filistin'e Destek Açıklaması: "İsrail Durdurulmalıdır"

Ak Parti Rize İl Örgütü\'nden Filistin\'e Destek Açıklaması: "İsrail Durdurulmalıdır"

AK Parti Rize İl Örgütü tarafından yapılan Filistin'e destek açıklamasında, "İsrail Nazi Almanya'sı gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanya'sı gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Ortadoğu’da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır" denildi.

07.10.2024 15:57  Güncelleme: 15:58
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - AK Parti Rize İl Örgütü tarafından yapılan Filistin'e destek açıklamasında, "İsrail Nazi Almanya'sı gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanya'sı gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Ortadoğu'da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır" denildi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca 81 ilde düzenlenen basın açıklaması Rize'de Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda gerçekleştirildi. Açıklamaya AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve parti yöneticileri ile gençlik kolları üyeleri katıldı. Basın açıklamasının ardından soykırıma ait resimler alanda sergilendi.

"Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz"

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer tarafından yapılan basın açıklamasında, "Bugün, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz.uluslararası hiçbir kurum bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çaba sarf etmemiş, insan haklarını ağzından düşürmeyen bazı Batılı devletler maalesef ki İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır" denildi.

"Netanyahu hesap vermelidir"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır.

İsrail 1930'ların Nazi Almanya'sından farksızdır. Tıpkı Nazi Almanya'sı gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanya'sı gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Ortadoğu'da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. Nazi Almanya'sının durdurulmamasının dünyanın başına açtığı dertleri tarihten biliyoruz. Bugün de İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz: İsrail durdurulmalıdır! Netanyahu hesap vermelidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ak Parti Rize İl Örgütü'nden Filistin'e Destek Açıklaması: 'İsrail Durdurulmalıdır' - Son Dakika

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