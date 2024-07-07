Akçakoca'da düzenlenen otomobil festivali modifiye tutkunlarını bir araya getirdi - Son Dakika
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Akçakoca'da düzenlenen otomobil festivali modifiye tutkunlarını bir araya getirdi

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen otomobil festivali, modifiye tutkunlarını bir araya getirdi. Festivalde onlarca araç yarışmalara katıldı ve ödüller verildi. Ses sistemli ticari araç ise en çok dikkat çeken araç oldu. Festivalin organizatörü İsmail Baş, memnuniyetlerini dile getirdi.

07.07.2024 15:04
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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen otomobil festivali, modifiye tutkunlarını bir araya getirdi. Çok sayıda kişinin katıldığı festival vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Akçakoca'da en son 2019'da düzenlenen otomobil festivali, bu yıl yeniden gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, Sakarya, Bolu, Bursa ve İzmir gibi birçok şehirden  onlarca aracın katıldığı festival, liman mevkisinde düzenlendi. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren araçlara ödüller verildi. Festivalde en çok dikkat çeken ise ses sistemli ticari araç oldu.

Organizasyonu gerçekleştiren İsmail Baş, "2019'dan bu güne kadar böyle bir festival olmamıştı. Ben böyle bir organizasyon yapmayı düşündüm. Hem Akçakoca adına hem gençlerimizin adına böyle bir etkinlik düzenledim. 180 araç alana giriş yaptı. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara gibi bölgelerden gelenler oldu. Memnun kaldılarsa ne mutlu bize" dedi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Akçakoca, Sakarya, Ankara, Düzce, İzmir, Bursa, Bolu, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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