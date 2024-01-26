Akdenizli Kadınlar Kültür ve Sanat Evlerinde Geziyor

Mersin'in Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kültür ve sanat evlerinde düzenlenen kurs ve eğitimlere katılan Akdenizli kadınlar, 4,5 yılda Türkiye'nin birçok farklı ilini gezdi. 2021 yılından bu yana 6 bin 150 kadın çeşitli şehirlere geziye götürülürken, bazıları da hayatında ilk kez şehir dışına çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kültür ve sanat evlerinde verilen kurslara katılan kadınları gezilere götürmeye devam ediyor. 2021 yılında başlayan geziler ile 6 bin 150 kadın, Kapadokya, Konya, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Ankara'ya götürülürken, belirli tarihlerde de Mersin'in tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Gittikleri bölgelerde rehberlerin de eşlik ettiği kadınlara bölgelerle hakkında bilgi verilirken, öte yandan 'Anne Kız Kapızlı Kampında Deniz ile Buluşuyor' projesiyle de 400 anne-kız tatil yapmanın keyfini yaşadı.

"Bizden önce kadınlara ve gençlere bu imkanlar sunulmamıştı"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kadınlara ve gençlere önem verdiklerini altını çizerek, "Göreve gelir gelmez ilçemizin makus tarihini kırmak için yoğun bir çalışma başlattık. Özellikle kadın ve gençlere ayrı bir önem verdik. Gençleri sporla, eğitimle ve sosyal projelerle buluşturduk. Kadınları kültür ve sanat evlerimizde okuma-yazma kursu başta olmak üzere birçok mesleki eğitimle buluşturduk. Burada kurs gören kadınları da belirli periyotlarla gezilere götürdük. Bir başka projeyle anne ve kız çocuklarını da kamp tatiline götürdük. Akdeniz'de, bizden önce kadınlara ve gençlere bu tür imkanlar sağlanmamıştı. Bu projemizle birçok kadın, hayatında ilk kez şehir dışına çıkmanın veya tatil yapmanın keyfini yaşadı. Akdeniz artık istenmeyen olaylarla değil spor, eğitim, kültür ve sanatla anılıyor. Akdeniz'de huzur ve güven var artık. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz. İnşallah Akdeniz'i hep birlikte Mersin'in marka ilçesi haline getireceğiz" ifadelerine yer verdi. - MERSİN