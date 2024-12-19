Akevler Mahallesi’nde Yıkım Tartışması: Mahalleli Tepkili

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Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan Akevler mahallesinde mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilen evlerde ölçüm yapmak isteyen yetkililere mahalleli tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Yılmaz Özgün, "Firma yetkilisi, 'ne olursa olsun yıkacağız' dedi. İnsanların yuvasından başka kaybedecek bir şeyi kalmadı, onu da alırsan canını al daha iyi" dedi.

6 Şubat depremleri sonrası yıkım az olmasına rağmen rezerv alan kapsamına alınan Akevler Mahallesi'nde geçtiğimiz ay Hatay 5'inci İdare Mahkemesi çok sayıda ev hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Dün öğleden sonra Okçularoğlu firmasından gelen görevlilerin, mahallede ölçüm yaptığını gören mahalleli, ellerinde mahkemeden alınan yürütmeyi durdurma kararı olduğunu, bu mahallede kimsenin ölçüm yapamayacağını söyledi. Mahalleli ile gelen firma yetkilileri arasında sözlü tartışma yaşanması üzerine firma yetkilileri mahalleden gitti.

"Ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyoruz"

Akevler mahallesi sakinlerinden Yılmaz Özgün, gelenlere kim tarafından gönderildiğini sorduklarında, önce Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden sonra Valilik'ten geldiğine dair de cevap aldıklarını aktardı. Şirket adına mahalleye gelen kişi, mahalleliye sağlam olan yerlerin de yıkılacağını, 'neden sorun çıkarıyorsunuz' dediğini belirten Özgün, "Bu sokaktaki binaların hepsi yürütmeyi durdurma kararı aldı. İkinci bir emre kadar ölçüm hiçbir şey yapamazsın. Adam Okçularoğlu firmasından gelen personel bana 'Siz neye yaparsanız yapın burayı alacağız, yıkacağız, TOKİ'nin ihalesini biz aldık. Biz bu ihaleyi burada gerçekleştireceğiz. Gerekirse burada drone uçururum yine de buradaki ölçümleri yaparım' diyor. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyoruz biz. Bir şey sorduğumuzda önce Çevre ve Şehircilik diyor, sonra Valilik diyor. Bu böyle olacak bir şey değil. Buradaki insanların kaybedeceği bir şey yok. Bir yuvası var. Onun da yuvasını alırsan canını al daha iyi" diye konuştu.

Akevler mahallesinde insanlarıın kimi muhatap alacağını bilmediğini vurgulayan Özgün, ne olursa olsun evlerden çıkmayacaklarını ne pahasına olursa olsun evleri boşaltmayacaklarını söyledi.

"Polis tutanak tutmadı, polis de böyle davranırsa biz ne yapalım"

Evden çıktığında bazı kişilerin ölçüm yaptığını gördüğünü, buna müsaade etmediğini, o sırada polisi çağırdığını belirten mahalle sakinlerinden Selahattin Bucak, bunun üzerine ölçüm için gelen iki kişinin kaçmaya başladığını kaydetti. Polis gelinceye kadar firma yetkililerini diğer mahalle sakinleriyle beraber tuttuklarının altını çizen Bucak, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Polis yarım saat sonra geldi. Olay hakkında tutanak tutmalarını istedik. Şirketten ve şahıslardan şikayetçi olacağız, davacıyız dedik. Polis 'benim tutanak tutma yetkim yok' dedi ve bırakıp gitti. Buradaki 7 tane apartmanın yedisinin de yürütmeyi durdurma kararı elimizde. Bunları polise sunmamıza rağmen tutanak tutulmadı. Üç haftadır bizim evlerimizi taciz ediyorlar, evlerimizi işaretlediler. Polis de bizimle olmazsa biz ne yapalım? Sayın Bakan dedi, belediye başkanı burada açıklama yaptı; 'evleriniz yıkılmayacak, koruma altında' diye. Fakat mahallemizde her gün karot örnekleri, ev işaretlemeler, ölçümler çatısı altında taciz ediliyoruz."