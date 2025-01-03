Aksaray'da Ekmek Fiyatlarına Zam Talebi

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Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da Eylül ayında zamlı fiyatı 8,5 lira olan ekmeğin 12 lira olması isteniyor. Dört ayda maliyetlerin yüzde yüz arttığını söyleyen Aksaray Fırıncı Lokantacı-Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Halis Altınsoy, ekmek fiyatına zam talep etti. Altınsoy. "Bizim ekmeğimiz zamlansın çünkü zaten çalışacak bir hali kalmadı. Biz durup dururken zam istemiyoruz. Ankara'da ekmek 12,50 lira oldu, bizden hepsi 50 kuruş fazlaydı. Biz 12 TL olarak teklif verdik. Fırıncılar aşırı derecede zararda" dedi.

Aksaray Fırıncı Lokantacı-Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Halis Altınsoy, ekmek fiyatlarına zam gelmesi gerektiğini ifade ederek, fırıncının kan ağladığını söyledi. Ekmeğin 12 lira olması gerektiğini söyleyen Başkan Altınsoy, "Biz bundan dört ay önce ekmeğe zam almıştık. Dört ay önce unumuz 620 liraydı, şimdi 920 TL. Maya 475 liraydı şimdi 675 TL'dir. Katkı maddesi 400 liraydı şimdi 670 TL. Elektriğe yeni bir şey geldi, beş bin kilowatt üstünde yakana devlet sübvansiyon vermiyor. Şimdi fırıncıların yüzde 99'u da beş bin kilowattı geçiyor. 20 liralık elektrik yakıyorsa şimdi 40 lira yakacak. Asgari ücrete de zam geldi" dedi.

"Bizim ekmeğimiz Anadolu'nun en düşük ekmeği"

Aksaray'da satılan ekmeğin fiyatının, Anadolu'daki en düşük fiyatlı ekmek olduğunu belirten Altınsoy, şunları söyledi:

"Bizim ekmeğimiz şu anda Anadolu'nun en düşük ekmeğidir. Kırşehir'den, Nevşehir'den düşük, Konya'dan düşük, Ankara'dan düşük. Aslında bizim ekmeğimiz 8,50 TL de değil. Tezgahında satan dört kişinin sattığı 50- 100 ekmek haricinde biz şimdi bakkala götürüyoruz. 160-170 tane de Aksaray'da alışveriş merkezinin içinde var. 700'e yakın da market veya mahalle bakkalı var. Biz bunlara sabah ezanında ekmek götürürüz. Bütün marketlere alışveriş merkezlerine 9'da, marketlere 5.30-6'da. Bu marketlere en azından ekmek başı 1,75 kuruş veya 2 TL iskonto veriyoruz bir ekmekten. Ekmek düştü mü 6,50 TL'ye. Her arabanın 700 TL yakıt var. En azından 700- 800 lira da şoför alıyor. Adam 70-80 ekmek satarsa en azından 15'ini de geri veriyor. Bize ekmeğin maliyeti 5-5,5 liraya geliyor. Ekmek aslında 8,5 TL değil.

"Niye fabrikacılara bir şey demiyorlar?"

Biz ne yapalım, fırıncı ne yapsın? Ben onu soruyorum. Keşke hiçbir şeye zam gelmese biz de istemesek. Şu anda fırıncının çalışacak bir durumu kalmadı ama çalışıyor ne yapsın, çare yok. Bir torba un 900 TL olmuş. Niye fabrikacılara bir şey demiyorlar? 600- 650 liraydı un bir ay önce. Neye zam geldi? Türkiye'de dört maya fabrikası var. Yüzde 100 zam koydular, onlara en ufak bir şey diyen yok. Biz çaresiziz. Bizim en fazla rahatsız olduğumuz şey 4 ay önce ekmeğimiz 8,5 oldu. Kurtarmıyordu ama başa baş geliyordu. Zam aldığımızdan bugüne her şey başlıyor devamlı zam geliyor. Zam gelmese fırıncı da rahat olur. Bizim ekmeğimiz zamlansın çünkü zaten çalışacak bir hali kalmadı. Biz durup dururken zam istemiyoruz.

"Biz 12 TL olarak teklif verdik"

Ankara'da ekmek 12,50 lira oldu, bizden hepsi 50 kuruş fazlaydı. Biz 12 TL olarak teklif verdik. Komisyon ne verir, komisyondan sonra Sayın Valimizin, belediye başkanımızın da onayını alıyoruz. Aksaray'da ekmek çıktığında hem valimizin hem belediye başkanımızın onayını aldıktan sonra zam yapıyoruz. Aksaray'da şu anda 47 tane fırıncı var. 300 bine yakın ekmek çıkarıyoruz. 2-3 fırın kapandı. Kapanmasa ne yapacak adam? Borcu 1 liraysa 10 liraya çıktı. Fırıncılar aşırı derecede zararda, durum bu."