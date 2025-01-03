Aksaray'da Ekmek Fiyatlarına Zam Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aksaray'da Ekmek Fiyatlarına Zam Talebi

Aksaray Fırıncı Lokantacı-Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Halis Altınsoy, artan maliyetlerle birlikte ekmek fiyatlarının 12 lira olması gerektiğini belirtti. Ekmek fiyatlarının Anadolu'daki en düşük seviyede olduğunu ifade eden Altınsoy, fırıncıların zarar ettiğini ve durumu düzeltmek için zam talep ettiklerini söyledi.

03.01.2025 16:25  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da Eylül ayında zamlı fiyatı 8,5 lira olan ekmeğin 12 lira olması isteniyor. Dört ayda maliyetlerin yüzde yüz arttığını söyleyen Aksaray Fırıncı Lokantacı-Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Halis Altınsoy, ekmek fiyatına zam talep etti. Altınsoy. "Bizim ekmeğimiz zamlansın çünkü zaten çalışacak bir hali kalmadı. Biz durup dururken zam istemiyoruz. Ankara'da ekmek 12,50 lira oldu, bizden hepsi 50 kuruş fazlaydı. Biz 12 TL olarak teklif verdik. Fırıncılar aşırı derecede zararda" dedi.

Aksaray Fırıncı Lokantacı-Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Halis Altınsoy, ekmek fiyatlarına zam gelmesi gerektiğini ifade ederek, fırıncının kan ağladığını söyledi. Ekmeğin 12 lira olması gerektiğini söyleyen Başkan Altınsoy, "Biz bundan dört ay önce ekmeğe zam almıştık. Dört ay önce unumuz 620 liraydı, şimdi 920 TL. Maya 475 liraydı şimdi 675 TL'dir. Katkı maddesi 400 liraydı şimdi 670 TL. Elektriğe yeni bir şey geldi, beş bin kilowatt üstünde yakana devlet sübvansiyon vermiyor. Şimdi fırıncıların yüzde 99'u da beş bin kilowattı geçiyor. 20 liralık elektrik yakıyorsa şimdi 40 lira yakacak. Asgari ücrete de zam geldi" dedi.

"Bizim ekmeğimiz Anadolu'nun en düşük ekmeği"

Aksaray'da satılan ekmeğin fiyatının, Anadolu'daki en düşük fiyatlı ekmek olduğunu belirten Altınsoy, şunları söyledi:

"Bizim ekmeğimiz şu anda Anadolu'nun en düşük ekmeğidir. Kırşehir'den, Nevşehir'den düşük, Konya'dan düşük, Ankara'dan düşük. Aslında bizim ekmeğimiz 8,50 TL de değil. Tezgahında satan dört kişinin sattığı 50- 100 ekmek haricinde biz şimdi bakkala götürüyoruz. 160-170 tane de Aksaray'da alışveriş merkezinin içinde var. 700'e yakın da market veya mahalle bakkalı var. Biz bunlara sabah ezanında ekmek götürürüz. Bütün marketlere alışveriş merkezlerine 9'da, marketlere 5.30-6'da. Bu marketlere en azından ekmek başı 1,75 kuruş veya 2 TL iskonto veriyoruz bir ekmekten. Ekmek düştü mü 6,50 TL'ye. Her arabanın 700 TL yakıt var. En azından 700- 800 lira da şoför alıyor. Adam 70-80 ekmek satarsa en azından 15'ini de geri veriyor. Bize ekmeğin maliyeti 5-5,5 liraya geliyor. Ekmek aslında 8,5 TL değil.

"Niye fabrikacılara bir şey demiyorlar?"

Biz ne yapalım, fırıncı ne yapsın? Ben onu soruyorum. Keşke hiçbir şeye zam gelmese biz de istemesek. Şu anda fırıncının çalışacak bir durumu kalmadı ama çalışıyor ne yapsın, çare yok. Bir torba un 900 TL olmuş. Niye fabrikacılara bir şey demiyorlar? 600- 650 liraydı un bir ay önce. Neye zam geldi? Türkiye'de dört maya fabrikası var. Yüzde 100 zam koydular, onlara en ufak bir şey diyen yok. Biz çaresiziz. Bizim en fazla rahatsız olduğumuz şey 4 ay önce ekmeğimiz 8,5 oldu. Kurtarmıyordu ama başa baş geliyordu. Zam aldığımızdan bugüne her şey başlıyor devamlı zam geliyor. Zam gelmese fırıncı da rahat olur. Bizim ekmeğimiz zamlansın çünkü zaten çalışacak bir hali kalmadı. Biz durup dururken zam istemiyoruz.

"Biz 12 TL olarak teklif verdik"

Ankara'da ekmek 12,50 lira oldu, bizden hepsi 50 kuruş fazlaydı. Biz 12 TL olarak teklif verdik. Komisyon ne verir, komisyondan sonra Sayın Valimizin, belediye başkanımızın da onayını alıyoruz. Aksaray'da ekmek çıktığında hem valimizin hem belediye başkanımızın onayını aldıktan sonra zam yapıyoruz. Aksaray'da şu anda 47 tane fırıncı var. 300 bine yakın ekmek çıkarıyoruz. 2-3 fırın kapandı. Kapanmasa ne yapacak adam? Borcu 1 liraysa 10 liraya çıktı. Fırıncılar aşırı derecede zararda, durum bu."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Fırıncı, Aksaray, Ekonomi, Ekmek, Yerel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da Ekmek Fiyatlarına Zam Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 17:13:00. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Ekmek Fiyatlarına Zam Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.