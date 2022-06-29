Akut Eskişehir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
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Akut Eskişehir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e Teşekkür Ziyareti

29.06.2022 14:57
Akut Eskişehir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e Teşekkür Ziyareti

AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e, kendilerine verdiği destekler için teşekkür ziyaretinde bulundu.

AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, kendilerine verdiği destekler için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Eskişehir AKUT ekibi olarak gönüllüler ile birlikte, en son sel felaketinden etkilenen Kastamonu-İnebolu'daki vatandaşları kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirten AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl, Başkan Büyükerşen'e destekleri ve misafirperverliği için teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Mete Kızıl, ziyaret sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür belgesi takdim etti.

AKUT Eskişehir ekibini makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Gönüllü olarak ülkemizde her afette insanların hayatını kurtarmak için canla başla çalışıyorsunuz. Felaketleri yaşamak ne kadar üzücü olsa da sizleri bu kıymetli görevde görmek bir o kadar sevindirici oluyor. Her zaman yanında olmaktan guru duyduğum bir kurum olan AKUT'tan böyle bir teşekkür almak mutluluk verici. Belediyemizin gerçekleştirdiği birçok etkinlikte de çocuktan yetişkine yüzlerce insana eğitim veriyorsunuz. Sizlerle iş birliği yapmaya ve destek olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Yılmaz Büyükerşen, Kastamonu, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akut Eskişehir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akut Eskişehir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
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