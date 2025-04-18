Alaçatı Ot Festivali Kortej Yürüyüşü Renkli Görüntülere Sahne Oldu

(İZMİR)- Çeşme Belediyesi tarafından, bu yıl "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konseptiyle 14'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci gününde düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin ikinci günün de gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyü Çamlık yoldan başlayıp Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası önünde son buldu. Yürüyüşe, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu, oda ve dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kortejde yer alan otlar ve çiçeklerle süslenmiş klasik araba, motorsiklet, traktör ve bisiklet konvoyları ve STK, dernek, kooperatifler ile öğrenci grupları hazırladıkları gösteriler renkli görüntüler oluştururken İstanbul'da gerçekleştirilen adalet eylemlerinde gündem olan çizgi film karateri Pikacu da bu kez Alaçatı Ot Festivali kortejin de yerini aldı.

Yürüyüşün ardından Başkan Lal Denizli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Denizli, Alaçatı Ot Festivali'nin Çeşme'mizin yereli ile bütünleşmiş özellikle Ege mutfağının, kültürünün, gelen tüm ziyaretçilerle buluştuğu tarifsiz bir festival olduğunu belirterek, "Festivalin ikinci günündeyiz. Vatandaşın Türkiye genelinde ve dünya çapında ilgisi artarak devam ediyor. Ülkemizin her yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri Çeşme'mizde misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Festivalin ot teması Kaya Koruğu"

Birincil önceliğin Ege'nin toprağında yetişmiş olan otların ve ürünlerin buraya gelen ziyaretçilerle buluşması olduğunu söyleyen Başkan Denizli, "Aynı zamanda Şefler Meydanı'nda Türkiye ve dünya çapında olan şeflerimiz yine eşsiz tariflerini gelen ziyaretçilerle paylaşıyor. Bu yılın seçili otu Kaya Koruğu oldu. Yaklaşık iki gündür muazzam tarifler öğreniyoruz. Kaya koruğunu komitemizde değerlendirirken ben biraz riskli bulmuştum. Çünkü ekşisi fazla olan bir ürün. Çok farklı lezzetleri bu iki günde tatma şansımız oldu. Şeflerimiz son derece yaratıcı tarifler yaptı. Bu nedenle festivalimiz vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor" diye konuştu.

Denizli, geçen yıl festival konseptinin 'Öze Dönüş' olduğunu hatırlatarak, "Bu yıl da 'Toprak, Zaman ve Tat' dedik. Çünkü arkamızda gördüğünüz bu rengarenk Çeşme'mizden Alaçatı'mızdan çıkan otların ziyaretçilere tanıtılması birincil önceliğimizdi ve bu yıl yine otlara daha fazla yer ayırarak bu öze dönüş felsefemizi gelen misafirlerimize göstermiş olduk" dedi.

Festival kapsamında yarın gerçekleştirilecek olan Adalet Formuna herkesi davet eden Denizli, "Adalet için Açık Mikrofon Forumu yarın 19 Nisan Cumartesi günü Alaçatı Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Adaleti her alanda konuşmamız gerekiyor. Bugün, Türkiye toplumunun içinden geçtiği süreci ve tabii ki gündemi festivalimizden koparmak istemedik. Halkın adalet konusuna sahip çıkması, halkın adaleti her alanda her şekliyle konuşmak istemesi bizler için çok kıymetliydi. Bu nedenle tarihte ilk defa 14. Alaçatı Ot Festivali'nde bu yıl gelen vatandaşlara söz senin diyoruz. ve gelin adaleti konuşalım, toplumsal olarak adalete bakış açımızı masaya yatıralım diyoruz. O nedenle gelen tüm katılımcılarımızı tıpkı stantlarımıza ve konserlerimize olduğu gibi Adalet Forumu'muza da davet ediyoruz."" ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık sahne alacak

Festival, Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, atölyeler, çocuk etkinlikleri, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve konserlerle dolu dolu bir program ile her yaştan katılımcıya unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Festival kapsamında bugün Zeynep Bastık, yarın ise Sertab Erener performanslarıyla festivale renk katacak.