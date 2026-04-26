Alaçatı Ot Festivali Turizmi Canlandırdı

(İZMİR) – İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 15. Alaçatı Ot Festivali, bu yıl kazandığı uluslararası kimliğiyle yerli ve yabancı ziyaretçileri bir araya getirdi. Festival kapsamında kurulan stantlar, gastronomi etkinlikleri ve yoğun katılım, bölge ekonomisine hareketlilik kazandırdı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, festivalin bu yıl bazı etkinliklerinin yaşanan okul saldırıları nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta hem çocuklarımızın katledilmesiyle sonuçlanan hem de öğretmenimizin katledilmesiyle sonuçlanan üzücü bir olay yaşandı. Bu nedenle festivalimizin konserlerini ve eğlenceli etkinliklerini ertelemek durumunda kaldık" dedi. Denizli, "Ülkemizin gerçekten mutlu olmaya çok ihtiyacı var. İyi günleri yaşamaya, dayanışmaya ve aslında ülkemizin insanlarının hak ettiği bir ülkede yaşamaya ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

Festivalin ulaştığı noktaya dikkati çeken Denizli, "Festivalimiz önce ilçe sınırlarımızı aşmış, sonra il sınırlarımızı aşmış, bugün ise artık ülke sınırlarını da aşarak ilk kez uluslararası olma hakkına sahip olmuş bir festival. 13 farklı ülkeden 50 yabancı şefimizi misafir ediyoruz. Onlara Alaçatı Ot Festivali'nin dolu dolu her etkinliğini gösterme imkanımız olmasını isterdik. Çünkü bu yıl şeflerimizin kendi ülkelerinde yaptıkları reklam sonucunda dünyanın dört bir yanından yabancı turistlerimiz de var. Bunun etkisini özellikle otelcilerden dinliyorum ve çok büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"İnsanlar nefes almak için geliyorlar"

Zor bir dönemden geçildiğini vurgulayan Denizli, "Zor dönemlerden geçiyoruz. İnsanların biraz olsun yüzünün gülmeye çok ihtiyaç duyduğu zamanlardan geçiyoruz. Festivallerin kent ekonomisi için, özellikle bizim gibi biraz daha kırsalda kalmış, tek gelir kaynağı turizme dayalı ilçeler için önemi büyük. Sezon dışı zamanlar, üreticinin, esnafın, otelcinin, kadın üreticinin ve pazarcıların iş yapmaya en çok ihtiyaç duyduğu zamanlar. Çünkü biz 15 Ekim itibarıyla kepenklerin yarıya indiği, siftah bile olmayan zamanlar yaşadığımız bir kentte yaşıyoruz. Alaçatı Ot Festivalimizin en büyük getirisi kent ekonomimiz oluyor. Bütün üreticilerimiz aylarca bugün için hazırlık yapıyorlar. İnsanlar da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından buraya biraz olsun nefes almak için geliyorlar. Biraz olsun buradaki coşkuyu yaşamak ve deneyimlemek için geliyorlar. Biz de onlara bu alanı tanıttığımız, açabildiğimiz ve sunabildiğimiz için büyük bir gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ege mutfağının otlarını tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz"

Gelecek hedeflerine ilişkin ise Denizli, "Temennimiz; ülkemizin karanlık bulutların altında üzücü olaylar yaşadığı, sürekli bir sorgulama ve sınavdan geçtiği bir değil ama ülkemiz insanlarının hak ettiği bir ülkede yaşamaları her gününü bir festival gibi yaşayabilmeleri en büyük temennimiz. Önümüzdeki yıl, uluslararası unvanı aldığımız bu ilk yıldan sonra, özellikle yemek yarışmalarını artırarak ve dünyadan davet ettiğimiz yabancı şeflerin sayısını çoğaltarak burada lise ve üniversitelerin gastronomi öğrencileriyle birlikte özgün tarifleri, Ege mutfağının otlarını tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. En büyük amacımız ve hedefimiz bu. Çünkü mutfağımız gerçekten çok özel bir mutfak. Dünyanın neresinden gelirlerse gelsinler, Ege mutfağını deneyimlemekten her millet keyif duyuyor. Biz de onların bu deneyimini daha da güzel hale getirecek bu festivali yapmaktan büyük bir keyif duyuyoruz" dedi.

Belge: "Otellerimize faydası var"

İzmir Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge ise festivalin turizme katkısına ilişkin, "Ot Festivali 14 senedir yapıldı ve 15'incisi de uluslararası oldu. Uluslararası olmasıyla birlikte şu anda, yanılmıyorsam, 23 ülke katıldı. İlk üç günü gastronomi üzerine, şefler ve dünya mutfakları yarışması şeklinde geçti ve bu çok ilgi gördü. Perşembe günüyle birlikte hem 23 Nisan hem kortej yürüyüşüyle birlikte gördüğünüz bu yoğunluk başladı ve bugün artık en yüksek seviyeye çıktı. Tabii ki otellerimize faydası var. Esnafımıza faydası var. Şu anda burada gördüğünüz stantlarda hep yerel halkımızın yaptığı el emeği ürünler var. Onlarla satış yapıyorlar ve satışların çok iyi olduğunu duyuyorum. Böyle festivallerin Çeşme'mize daha çok kazandırılması, özellikle yaz sezonu dışındaki dönemlerde yapılması hepimizin işine gelir. Bizim burada turizmin iyi olması demek İzmir'in iyi olması demek, İzmir'in iyi olması demek Türkiye'nin iyi olması demek. Onun için çalışıyoruz" dedi.

"Festivali sesi Amerika'dan Çin'e kadar gidiyor"

Festivalin turizm sezonuna etkisini vurgulayan Belge, şöyle devam etti:

"Bu festivalle birlikte artık sezonun başladığını görüyoruz. Hava da çok müsaitti, her şey çok iyi gitti. Bunun bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Bayrama kadar da Çeşme'de yine birkaç etkinliğimiz var. Bu festivaller ve turnuvalar bitmeyecek. Bitmediği sürece de Çeşme'miz için iyi olacak. Eğer Ot Festivali'ni bu dönemde yapmazsanız, doluluk oranları çok düşük kalır. Şu anda 5 yıldızlı oteller neredeyse dolu. 2-3 gün önce doluluk oranları yüzde 25-30 civarındaydı ama bu dönemde bu dolulukları bulamazsınız. Bugün ise çoğu otelde yer yok. Bunun sektör etkisi tabii ki kaçınılmaz. Esnafa da etkisi çok büyük. Sadece stant açısından sadece bir hafta bile yapsak burada yine iş yapılır. Bunu biraz daha uzatabiliriz ama diğer festivallerle çakışmamak için bu tarihi seçtik. En büyük avantajımız ise belediyenin bu organizasyonu bize iki yıldır altı ay önceden bildirmesi. Bu çok önemli. Çünkü biz de altı ay önceden yurt dışı acentelerine sürekli bilgilendirme yaptık ve bunun etkisini şimdi görüyoruz. Herkes memnun. Hava güzel, Çeşme zaten güzel. İnsanlarımız da çok büyük ilgi gösteriyor. Çünkü burada Ot Festivali yaptığınızda bunun sesi Amerika'dan Çin'e kadar gidiyor. Dubai'de bir turizm fuarındaydım, bana Ot Festivali'ni sordular. Hiç Türkiye'ye gelmemiş birisi bile bunu biliyordu. Yıllar geçtikçe daha da tanınıyor. Burada birlikteliğimiz çok iyi. Kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları, oteller, esnaf ve halk… Herkesin birlikteliği muhteşem. Perşembe günü yapılan kortej adeta Rio Karnavalı'ndan farkı yoktu. Bunun artarak devam edeceğine inanıyorum."