Alanya Belediyesi Araç Filosu Kapsamlı Bakıma Alındı

Alanya Belediyesi bünyesinde kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından, belediyeye ait tüm araçlar bakıma alındı.

Alanya Belediyesi Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 2025 yılı öncesinde belediyeye ait tüm araçların kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını başlattı. Yeni müdürlüğün başına getirilen Hüseyin Marçıl liderliğinde ekipler, belediyenin araç filosunu sırasıyla kapsamlı bir bakım sürecine aldı. Bu çalışmalar kapsamında araçların arızaları giderilecek, tamir, bakım ve boya işlemleri tamamlanacak. Zorlu kış şartları ve yaz döneminde kesintisiz hizmet vermek için hazırlıklarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların her an yanında olmak için teyakkuzda olacak.

Başkan Osman Tarık Özçelik, yeni müdürlüğün belediyeye önemli katkılar sağlayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Belediyemize ait araçların düzenli bakımı, vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmamızı sağlayacak. Aynı zamanda bu çalışmalarla önemli ölçüde maddi tasarruf elde edeceğiz. Halkımızın refahını artırmak adına kurduğumuz Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yoğun bir şekilde çalışmalarına devam edecek." - ANTALYA