Alanya'dan Toroslar'a çıkan Yörükler, 4-5 ayın ardından sahile dönüyor - Son Dakika
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Alanya'dan Toroslar'a çıkan Yörükler, 4-5 ayın ardından sahile dönüyor

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Alanya\'dan Toroslar\'a çıkan Yörükler, 4-5 ayın ardından sahile dönüyor
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Alanya\'dan Toroslar\'a çıkan Yörükler, 4-5 ayın ardından sahile dönüyor
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Alanya'dan mayıs sonunda yola çıkan Yörükler, yaklaşık 10 günlük yolculukla Gündoğmuş'taki Eğrigöl Akdam Yaylası'na ulaştı. Yaylada 4-5 ay kalan aileler, havaların soğumasıyla küçükbaş hayvanlarıyla sahile dönüş yolculuğuna başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinden yaz aylarında küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Toros Dağları'nın yüksek kesimlerindeki yaylalara çıkan Yörüklerin sahile dönüş yolculuğu başladı. Mayıs ayının son haftasında yola çıkan ve yaklaşık 10 gün süren yolculuğun ardından Gündoğmuş ilçesindeki Eğrigöl Akdam Yaylası'na ulaşan Yörükler, 4-5 ay boyunca koyunlarını doğal meralarda otlattı. Havaların soğumasıyla birlikte hayvanlarıyla beraber sahile dönmeye başlayan Yörükler, mevsimlik göç geleneğini sürdürüyor.

Günler süren yolculukla yaylaya çıkıyorlar

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve geçimlerini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan Yörükler, havaların ısınmasıyla birlikte koyunlarını otlatmak için Toroslar'ın yüksek kesimlerine göç ediyor. Mayıs ayının son haftasında başlayan yolculuk, yaklaşık 10 gün sürüyor. Gündoğmuş ilçesindeki Eğrigöl Akdam Yaylası'na ulaşan Yörükler, yaz boyunca serin havada ve doğal otlaklarda hayvanlarını besliyor. Akseki'nin Göktepe, Çimi ve Yarpuz yaylaları ile Gündoğmuş ilçesindeki Eğrigöl ve çevresi, yaz aylarında küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin önemli konaklama alanları arasında bulunuyor. Yaylalarda 4-5 ay kalan aileler, sonbaharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sahile dönüş hazırlıklarına başlıyor.

"Hayvancılık sevgi ve emek ister"

Alanya'dan her yıl koyunlarını otlatmak için Eğrigöl Akdam Yaylası'na çıkan Murat Uyar, yaylaya çıkış yolculuklarının yaklaşık 10 gün sürdüğünü ve burada 4-5 ay kaldıklarını söyledi. Hayvancılığın kendine özgü zorlukları olduğunu belirten Uyar, "Hayvancılık bambaşka bir meslek. Havalar ısınmaya başlayınca kendileri yaylaya gitmek istiyorlar. Sonbahar gelince de yine sahile inmek istiyorlar. Hayvanların başından ayrılamazsınız. Onları takip etmek gerekiyor. Hayvancılık mesleğini sevmeyen yapamaz. Sevgi ister, emek ister" dedi.

Koyunlar da mevsime göre hareket ediyor

Alanya'dan yaz aylarında koyunlarını otlatmak için Eğrigöl Yaylası'na çıkan İbrahim Erbay da hayvanların mevsim şartlarına göre hareket ettiğini söyledi. Koyunların hava sıcaklıklarına göre yayla ve sahil arasında göç etmek istediğini belirten Erbay, "Koyunlar sahilde havalar ısınınca durmak istemez. Aynı şekilde kış gelince, hava soğuduğunda ise yayladan sahile inmek ister" diye konuştu.

Asırlık göç geleneği yaşatılıyor

Toroslar'da kuşaklar boyunca sürdürülen mevsimlik göç, Yörük kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor. Hayvanlarıyla birlikte günler süren yolculuklara çıkan Yörük aileleri, mevsim şartlarına göre yaşamlarını şekillendiriyor.

Yaz aylarını Toroslar'ın yüksek kesimlerindeki yaylalarda geçiren Yörükler, kışın daha ılıman iklime sahip sahil bölgelerine dönerek hayvancılığı sürdürüyor. Havaların soğumasıyla başlayan dönüş yolculuğu, yaz boyunca Yörük ailelerine ve küçükbaş hayvan sürülerine ev sahipliği yapan yaylalardaki hareketliliğin de sona erdiğini gösteriyor.

Kaynak: İHA
Toros DağlarıKültür SanatAntalyaAlanyaYaşamYerelSon Dakika

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